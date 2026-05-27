Con el objetivo de reforzar la atención de urgencias de todo el Estado de Jalisco, este miércoles se entregaron más de 140 ambulancias y unidades especializadas.

Andrea Blanco Calderón, coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social, explicó que son 146 unidades de distintos tipos, desde ambulancias destinadas a las emergencias básicas hasta unidades médicas de intervención rápida ante situaciones catastróficas, que serán destinadas a 120 municipios de las 12 regiones del Estado, además de SAMU Jalisco.

"¿Y qué significa esto en la atención médica? Estas ambulancias significan una extensión móvil del sistema de salud. Significa reducir muertes, sumando la atención en los primeros momentos y durante el traslado, significa poder atender emergencias graves en pocos minutos, que pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte, en hemorragias, infartos, accidentes, partos complicados, derrames cerebrales, entre otros", dijo la coordinadora.

Te puede interesar: Estos son los ÚNICOS dos documentos que necesitas para el cambio de placas en Jalisco

"Una ambulancia equipada permite estabilizar, oxigenar, monitorizar, canalizar e incluso iniciar tratamientos antes de llegar al hospital, es decir, salvar vidas. ¿Qué costo puede tener la vida? Ninguno, la vida es lo máximo. No tiene un costo" , añadió.

Entre los municipios que reciben estas unidades se encuentran El Salto, Cuquío, Ixtlahuacán del Río, San Cristóbal de la Barranca, Ixtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán y Zapotlanejo.

Lemus anuncia inversiones para la salud de los jaliscienses

La inversión hecha para este reforzamiento médico fue de 430 millones de pesos erogados por el Gobierno de Jalisco, y para decidir qué tipo de unidades se debían entregar a cada municipio, señaló el gobernador, se tomó en consideración una recomendación técnica de parte del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU).

"Ellos nos dijeron qué comprar para cada municipio y para cada una de las regiones del Estado. Nos dijeron, por ejemplo, quién necesitaba, por ejemplo, una unidad todo terreno", manifestó, añadiendo que no hubo tema de partidos o colores, sino que simplemente se analizaron las necesidades de los municipios.

"Ojalá podamos alcanzar a que llegue esta información a la población y entiendan la importancia que tiene este programa, histórico en México. Son 146 ambulancias para los municipios, y no hay ningún otro estado en México (que tenga algo similar); es más, yo diría que no hay ninguno en Latinoamérica, ni el presidente Trump lo tiene. Finalmente, podemos tener las mejores ambulancias", destacó en su intervención el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro.

Por otra parte, aprovechó el espacio para anunciar dos inversiones importantes en materia de salud y de la atención médica de las y los jaliscienses. En primer lugar, 180 millones de pesos para la renovación de la Unidad de Terapia Intensiva y Hospitalización del Zoquipan, y en segundo, 45 millones para la renovación de las oficinas del SAMU.

"Mi reconocimiento absoluto al equipo de trabajo, hoy muy en especial del SAMU, del sistema de atención médica de urgencias, mi absoluto reconocimiento por todo su trabajo, su dedicación, su compromiso. No solo este equipamiento, principalmente ustedes, son quienes salvan la vida de las y los jaliscienses. Los queremos mucho", finalizó Lemus Navarro.

En el evento también hizo uso de la voz Fernando Becerra, Médico regulador del SAMU Jalisco, quien agradeció, en nombre de todo el sector salud, paramédico y socorristas, por el esfuerzo realizado en beneficio de las y los jaliscienses.

"Puedo decirle, señor gobernador, que estas unidades serán operadas por personal altamente capacitado y comprometido con una sola misión, que es salvar vidas. Estamos convencidos de que nada sirve, como tener mejores hospitales, si los pacientes no son estabilizados en el lugar del accidente o en su domicilio y no reciben la atención oportuna. Yo, como médico regulador, refrendo mi compromiso de seguir sirviendo a la ciudadanía con la misma entrega y dedicación y responsabilidad que tuve desde el primer día de trabajo", dijo.

"Yo sé que hablo en nombre de mis compañeros de médicos, enfermeros, técnicos, emergencias médicas, personal administrativo y, por supuesto, nuestro director, el doctor Jannick Nordin, y compartimos una sola misión. Muchas gracias", finalizó el especialista.

Las unidades entregadas este miércoles se distribuyen de la siguiente manera:

134 ambulancias de urgencias médicas básicas

4 ambulancias básicas todoterreno (4x4)

4 ambulancias de terapia intensiva (urgencias nédicas avanzadas)

1 ambulancia de terapia intensiva pediátrica

3 Unidades Médicas de Intervención Rápida en Catástrofes.

Lee también: Vecinos protestan en Avenida Guadalupe y Periférico por falta de agua

*** Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp ***

MB