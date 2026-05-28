El cambio de placas en Jalisco alcanza su conclusión este viernes 29 de mayo de 2026, marcando el fin de una etapa administrativa. Las autoridades del Servicio Estatal Tributario (SET) confirmaron que, a partir del término de esta prórroga oficial, los automovilistas solo podrán circular sin sanciones si portan los diseños vehiculares recientes.

Los modelos conocidos como Collage y Cabañas representan las únicas láminas autorizadas para transitar libre por las vías de los 125 municipios de la entidad . Los propietarios de vehículos que aún conservan diseños anteriores, tales como Minerva, Gota o Maguey, enfrentan la obligación de actualizar su registro para evitar penalizaciones económicas severas durante los próximos operativos viales.

Carlos Arias Madrid, titular del Servicio Estatal Tributario, detalló en conferencia de prensa que el programa de modernización del padrón vehicular registra un avance superior al 83 por ciento en todo el estado. Hasta la fecha de corte, más de un millón 421 mil conductores completaron el trámite con éxito, de un total estimado de un millón 699 mil unidades obligadas a realizar la sustitución.

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El gobierno estatal descartó otorgar nuevas extensiones de tiempo, por lo que el periodo de gratuidad termina sin excepciones al cierre de las operaciones del viernes.

¿De cuánto es la multa por no cambiar de placas en Jalisco?

A partir del sábado 30 de mayo, los oficiales de la Policía Vial del Estado adquieren la facultad legal para sancionar a los automovilistas que circulen con placas no autorizadas. Las multas por esta infracción específica oscilan entre los 2 mil 300 y los 7 mil pesos, calculadas con base en el valor actual de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) fijó la UMA en 117.31 pesos para el ejercicio fiscal 2026, lo que eleva el impacto económico para los infractores detectados en las calles. Los agentes de tránsito mantendrán una vigilancia constante en las principales arterias viales para verificar el cumplimiento de esta disposición obligatoria.

A partir del primer día de junio, la obtención de las nuevas láminas generará un costo aproximado de 4 mil pesos para el propietario del automotor irregular. Este monto económico incluye el precio físico de las placas, estimado en 2 mil 500 pesos, sumado a los derechos estatales por las modificaciones correspondientes en el padrón vehicular. La suma de la multa vial y el costo del trámite tardío representa un golpe financiero significativo que los dueños de automotores pueden evitar si actúan con prontitud.

El gobierno estatal implementó también una estrategia de coordinación interinstitucional con otras entidades federativas para evitar la evasión de responsabilidades por parte de los conductores. Las multas aplicadas en territorio jalisciense a vehículos con placas foráneas provenientes del estado de Guanajuato aparecerán reflejadas de inmediato en los sistemas de adeudos de sus respectivas entidades.

Esta medida tecnológica cierra el paso a las prácticas de registrar los automóviles en estados vecinos con el propósito de eludir las normativas locales. La administración pública busca garantizar que todos los vehículos que circulan de forma habitual en la región cumplan con los mismos estándares de identificación y responsabilidad civil.

Las autoridades viales recomiendan a la población no esperar hasta el último minuto del viernes para regularizar su situación administrativa ante el estado. La alta afluencia proyectada en las oficinas gubernamentales durante el cierre del programa podría generar tiempos de espera prolongados, a pesar de la simplificación de los requisitos.

Los conductores que ya portan los diseños Collage o Cabañas , así como unidades híbridas y modelos de agencia 2025 o 2026, quedan exentos de realizar este proceso de canje. El cumplimiento oportuno de esta obligación fiscal garantiza la tranquilidad total al volante y contribuye al ordenamiento integral del transporte en toda la entidad jalisciense.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB