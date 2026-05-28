Si planeas salir hoy en la ciudad, prepárate para sudar y proteger tu piel al máximo. Este jueves el calor extremo no da tregua , los rayos UV alcanzarán niveles críticos y la lluvia seguirá ausente, por lo que tu rutina diaria deberá adaptarse obligatoriamente a estas sofocantes condiciones climáticas.

El pronóstico oficial emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para este jueves 28 de mayo de 2026 confirma que el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) enfrentará una de las jornadas más cálidas y secas de la semana. Las condiciones atmosféricas sumamente estables impedirán la formación de nubosidad significativa durante la mayor parte del día.

Los termómetros locales registrarán un ascenso rápido y constante desde muy temprana hora, partiendo de una mínima de 17 grados Celsius al amanecer. Para el punto máximo de la tarde, se espera que la temperatura alcance entre los 34 y 35 grados, generando una sensación térmica aún mayor debido a la intensa radiación .

Ante este complicado panorama, los especialistas en dermatología advierten que el índice de radiación ultravioleta será extremadamente alto, especialmente entre las 12:00 y las 16:00 horas. La exposición directa al sol sin la protección adecuada durante este bloque horario representa un riesgo severo y silencioso para la salud de todos los tapatíos.

El impacto del calor en los municipios y zonas naturales

En municipios aledaños y densamente poblados como Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, el escenario meteorológico será prácticamente idéntico, manteniendo un cielo completamente despejado. Las autoridades locales de protección civil han comenzado a emitir alertas preventivas para evitar incidentes relacionados con las altas temperaturas en plazas, mercados y espacios públicos abiertos.

La prolongada falta de precipitaciones agrava considerablemente la situación ambiental en toda la región occidente, manteniendo la probabilidad de lluvia en un nulo cero por ciento para las horas diurnas . Apenas se prevé un muy ligero incremento de nubosidad hacia la noche, pero sin condiciones atmosféricas favorables para que se presenten chubascos.

Esta extrema sequedad ambiental mantiene en alerta máxima a los brigadistas y guardabosques del Bosque La Primavera, ya que el riesgo de incendios forestales se eleva exponencialmente. La peligrosa combinación de calor intenso, muy baja humedad y ráfagas de viento de hasta 20 kilómetros por hora crea un escenario propicio para el fuego.

Por su parte, los expertos del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la Universidad de Guadalajara han señalado que este patrón anticiclónico es totalmente típico de la recta final del mes de mayo. Los meteorólogos universitarios recomiendan a la población no bajar la guardia, pues la anhelada temporada de lluvias aún tardará en consolidarse.

Recomendaciones vitales y proyecciones para el fin de semana

El severo impacto del estiaje también sigue mermando de forma visible los niveles del Lago de Chapala, el cual resiente la intensa evaporación diaria provocada por el sol inclemente. Esta preocupante situación subraya la urgencia e importancia de cuidar el agua en los hogares mientras la ciudad espera el ansiado cambio de estación.

Para sobrellevar este jueves caluroso sin contratiempos y proteger tu bienestar, es absolutamente indispensable que incorpores una serie de medidas preventivas básicas pero vitales en tu rutina diaria antes de salir de casa.

Hidratación constante: Bebe al menos dos litros de agua natural a lo largo del día, incluso si no sientes sed.

Bebe al menos dos litros de agua natural a lo largo del día, incluso si no sientes sed. Protección solar: Aplica bloqueador con factor FPS 50+ cada tres horas en rostro y brazos.

Aplica bloqueador con factor FPS 50+ cada tres horas en rostro y brazos. Ropa adecuada: Usa prendas holgadas, de colores claros y tejidos transpirables como el algodón.

Usa prendas holgadas, de colores claros y tejidos transpirables como el algodón. Gafas y sombrero: Protege tus ojos y cabeza si necesitas caminar por la calle durante la tarde.

Las autoridades de la Secretaría de Salud hacen un especial y urgente énfasis en proteger a los sectores más vulnerables de la población. Los niños menores de cinco años, los adultos mayores y las mascotas de compañía no deben quedar expuestos al sol directo ni permanecer dentro de vehículos cerrados bajo ninguna circunstancia.

Un peligroso golpe de calor puede manifestarse rápidamente con síntomas claros como mareos, piel enrojecida y seca, dolor de cabeza intenso, fatiga extrema y confusión mental. Si alguien presenta estas señales de alarma, es crucial trasladarlo de inmediato a un lugar fresco, hidratarlo poco a poco y buscar atención médica de urgencia.

Calidad del aire y lo que nos espera al anochecer

En cuanto a la calidad del aire que respiramos, los monitoreos matutinos del sistema estatal indican niveles regulares en la mayor parte de la metrópoli. Sin embargo, la típica inversión térmica matutina podría concentrar algunos contaminantes cerca de la superficie antes de que el viento logre dispersarlos efectivamente durante la tarde.

Hacia el atardecer, el viento cambiará ligeramente de dirección, soplando desde el oeste con rachas moderadas que brindarán un muy leve y momentáneo alivio a los transeúntes. A pesar de esta ligera brisa, la molesta sensación de bochorno se mantendrá fuertemente presente incluso varias horas después de que el sol se oculte.

Para la noche de este jueves, el termómetro descenderá de manera muy lenta hasta estacionarse cerca de los 24 grados Celsius en la madrugada. Será una velada bastante cálida, ideal para mantener las ventanas abiertas y permitir la necesaria ventilación cruzada en las habitaciones antes de intentar conciliar el sueño.

La proyección meteorológica extendida para el próximo fin de semana no muestra cambios drásticos ni esperanzadores en el comportamiento del clima local. Se anticipa que las temperaturas máximas se mantendrán estancadas en los 35 grados, prolongando esta agotadora racha de calor extremo que castiga a toda la región occidente del país.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información de SMN

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