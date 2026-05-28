Un sismo se registró esta mañana del 28 de mayo al suroeste de Puerto Vallarta , lo que alertó a varios habitantes del municipio costero de Jalisco y otras localidades cercanas, aunque no se reportan afectaciones.

Según el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el temblor se registró cerca de Puerto Vallarta. A través de su cuenta en X, informó:

"SISMO Magnitud 4.7 Loc 412 km al SUROESTE de PUERTO VALLARTA, JAL 28/05/26 10:18:14 Lat 19.07 Lon -108.81 Pf 10 km" .

Las autoridades no han reportado daños materiales o víctimas hasta el momento.

¿Por qué tiembla tanto en México y quiénes están en mayor riesgo?

La respuesta a por qué nuestro país experimenta tantos temblores radica en su compleja ubicación geográfica. El territorio nacional se encuentra situado justo sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico, una inmensa zona en forma de herradura que concentra la mayor actividad sísmica y volcánica de todo el planeta Tierra.

Esta altísima sismicidad se debe a la constante interacción de cinco grandes placas tectónicas que convergen bajo nuestro territorio: la placa de Cocos, Norteamérica, Pacífico, Rivera y del Caribe. Al friccionarse constantemente, estas inmensas masas de tierra acumulan una gran tensión que eventualmente se libera en forma de ondas sísmicas.

¿En qué estados de México tiembla más?

Históricamente, los estados con mayor riesgo sísmico y donde se originan los temblores más fuertes son Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Colima y Jalisco. No obstante, la Ciudad de México suele sufrir daños severos porque gran parte de la capital está construida sobre los sedimentos blandos de un antiguo lago, lo que amplifica las ondas.

Entender cómo funciona la geología de nuestro país nos ayuda a comprender por qué debemos estar siempre en alerta. No se trata de vivir con miedo constante, sino de aceptar nuestra realidad geográfica y transformar esa preocupación en acciones concretas de preparación que puedan salvar vidas cuando la tierra vuelva a temblar.

X / @SSNMexico

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