La Copa Mundial de la FIFA 2026 está a la vuelta de la esquina y solo 42 días nos separan de la justa deportiva internacional, por lo que es necesario dejar todo preparado para albergar a las selecciones y afición local, nacional e internacional . Por ello, este jueves el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, junto con la directora de la Agencia Estatal de Entretenimiento del Estado de Jalisco, Lorena Martínez, acompañados de representantes de asociaciones civiles y otras dependencias, presentaron avances de los detalles que conlleva la organización del evento .

Entre los puntos expuestos estuvo el mapa de distribución que tendrá el Fan Fest en el Centro Histórico de Guadalajara con las diferentes actividades que habrá y el flujo de personas esperado durante los días de partido. También se presentaron cuestiones de movilidad, asunto que ha generado conversación entre los ciudadanos, que se cuestionan qué métodos podrán usar para llegar a los recintos mundialistas, principalmente al Estadio AKRON, en los cuatro días de partidos en la Perla Tapatía.

"El gobernador Pablo Lemus nos pidió dos cosas: transparencia y ser la mejor sede del Mundial de las 16 sedes. Es un reto que tenemos titánico, pero Jalisco tiene todo para hacerlo, lo vamos a lograr, no tengo la menor duda", dijo el alcalde zapopano.

Frangie también comentó el lazo positivo que ha tenido él como encargado oficial de Guadalajara como sede del torneo, así como su equipo de trabajo directamente con la FIFA. "Estaba hablando por teléfono con gente del presidente de la FIFA [Gianni Infantino] que viene a México y está contentísimo porque, la verdad, somos los que menos molestamos y los que más cumplimos en los requisitos", dijo.

El comité organizador estima alrededor de 3 millones de visitantes en el periodo del evento , por lo que la inversión en infraestructura vial y turística ha sido uno de los principales focos de atención en los meses recientes para lograr el compromiso planteado por los gobiernos estatal y municipales de Zapopan y Guadalajara, posicionando a Jalisco como el principal atractivo de México.

ESPECIAL / Gobierno de Zapopan

Fan Fest

La fiesta mundialista no estará solo en el estadio, sino que se trasladará al corazón de la ciudad en el Centro Histórico. Como ya se ha anunciado, en la Plaza de la Liberación estará la sede principal del Fan Fest, con una zona de transmisión de los partidos que abarcará toda la explanada; en la Plaza de Armas, a un costado de la Catedral, será la zona de comida, de juegos interactivos y de activaciones para los aficionados presentes.

El horario será variable, empezando hora y media antes del primer partido del día y terminando dos horas después del último cotejo de la jornada . La expectativa es de 65 mil personas diarias , con 18 mil presentes en promedio por encuentro durante los 39 días que estará en operación. El Auditorio Benito Juárez y la Plaza de las Américas tendrán su propio "Public Viewing".

Movilidad y "la última milla"

Naturalmente, habrá un flujo atípico de personas en varias zonas de la ciudad, tomando distintos rumbos de los hoteles al estadio o Fan Fest y diversos métodos de transporte, pero el auto particular será la opción menos viable.

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El estacionamiento del estadio, con capacidad para alrededor de 15 mil vehículos, estará reducido a solo 4 mil, reservados para la FIFA y quienes vayan a palcos.

Sumado a eso, está "la última milla", una medida de seguridad que prohíbe el acceso de carros a una milla a la redonda del inmueble, que estará reservado para quienes tengan acceso al estacionamiento y otros transportes, como el "Ride al estadio", una propuesta que tendrá 9 rutas, desde puntos de encuentro específicos para tomar camiones y llegar al andador Chivas y al Circuito JVC, con un costo de 500 pesos por persona que puede reservarse en la página de la boletera.

También hay otras medidas que han tomado respecto a la movilidad, como nuevas rutas de transporte público, puntos de encuentro de taxis de plataforma en el Fan Fest, suspensión de clases los días de partido y suspensión de labores o home office para 50 de las empresas más grandes de la ciudad.

Los puntos de encuentro de Ride al estadio:

Auditorio Telmex

Plaza Patria

Plaza Vía Viva (López Mateos)

Juan Palomar

Parque Metropolitano

Expo Guadalajara

Zona Galerías

Zona San Ignacio

Chapultepec

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Un estadio de lujo

La casa de las Chivas, el Estadio AKRON, se convertirá en mundialista, alzando la vara en estándares y cumpliendo con la visión de Jorge Vergara . La construcción fue construida con el propósito de recibir algún día la justa, por lo que desde un inicio contó con una isóptica ideal, accesibilidad universal y un túnel único de ingreso al campo.

La renovación que ha tenido el recinto ha alcanzado los 350 millones de pesos para una cancha nueva FIFA Quality Pro, 95 % natural y 5 % sintética con un sistema de riego y drenaje de última generación, nuevas zonas hospitalarias en el recinto y mayor seguridad y tecnología .

Recientemente, el estadio recibió certificaciones internacionales en cuestiones como satisfacción del cliente, seguridad laboral y sustentabilidad, cumpliendo con creces los lineamientos de la FIFA y dándole un lugar al AKRON entre los mejores recintos a nivel mundial y de todos los deportes en cuanto a la gestión de eventos masivos.

La distribución de fondos

El gasto, que es absorbido en su totalidad por los países organizadores en cada edición del Mundial, ha salido tanto de recursos públicos como privados. Los gobiernos estatal y municipales crearon un fideicomiso que ronda los 420 millones de pesos entre los tres y ha sido destinado exclusivamente para el gasto del Fan Fest, los voluntarios y en el pabellón de las Fiestas de Octubre y la Feria Internacional del Libro (FIL).

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El dinero recaudado de la iniciativa privada, que fueron más de 100 millones de pesos, ha sido destinado para el pago de las nóminas, gastos operativos y administrativos, requerimientos del estadio, entre otros eventos. "Todas las compras llevan un sistema de licitación, auditado por la Contraloría del Estado, Hacienda del Estado y obviamente esto te hace que sea mucho más lento", aclaró Frangie.

Seguridad

Resguardar a miles de personas, locales y turistas será una tarea crucial para el buen desarrollo del torneo, para ello, hubo un fortalecimiento de la policía turística. Continúan las capacitaciones de los oficiales para aprender inglés, otra por parte de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos y también para manejo de situaciones de riesgo en estadios.

En total, habrá 17 mil 268 elementos de seguridad en las áreas relacionadas al evento, de las cuales, 4 mil 600 serán de fuerzas armadas y seguridad pública, 6 mil 654 de la secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y 6 mil más de seguridad privada .

Infraestructura

A lo largo de los últimos meses, la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) ha tenido un cambio en su infraestructura vial y de sitios emblemáticos, como fue el caso de la renovación de la glorieta de La Minerva y la Plaza de la Liberación, pero también Avenida Aviación y Camino Real a Colima fueron reacondicionadas .

Asimismo, la rehabilitación de la Carretera a Chapala tiene un avance del 90 % de los 6 kilómetros a renovar: fue ampliada a 6 carriles por sentido, tuvo inclusión de ciclovías y creación de 10 puentes peatonales con una inversión de más de 2 mil 500 millones de pesos. Además llegó la Línea 5 con carriles exclusivos, 9 estaciones y acceso al aeropuerto y conexión con Periférico .

Voluntarios

Ningún evento masivo puede manejar todo lo que implica sin manos extras y ahí entrarán los 4 mil voluntarios que habrá en Guadalajara, seleccionados de entre 30 mil solicitudes, para capacitarlos y trabajar en diferentes áreas durante la Copa del Mundo. Tendrán un centro de reunión para ellos en la Plaza Vía Viva, en la Avenida López Mateos Sur y Cubilete.

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