La bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en el Congreso de Jalisco exige mejoras en el servicio de las rutas de transporte público federales que operan en la entidad.

La demanda se origina porque los legisladores argumentan que las rutas de transporte público federal tienen costos de tarifas por pasaje de $15 a $18 pesos, cifra superior a la del transporte público en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

Por esta razón, la fracción parlamentaria emecista anunció que presentarán un exhorto a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la Cámara de Diputados, para atender sus peticiones.

Esto demanda MC al transporte público federal

Además, también presentaron un decálogo con las demandas que deben ser atendidas con este sistema de transporte, explicó la diputada emecista Alejandra Giadans.

"Aumento en la frecuencia paso con rutas de mayor demanda; asignar subsidios para lograr la homologación tarifaria; que regularicen a los concesionarios; la modernización en sus sistemas de pago en sus unidades; accesibilidad universal en sus unidades; implementar un sistema de monitoreo mediante GPS como ya se está haciendo aquí en Jalisco; que los concesionarios establezcan un plan de mejora continua".

También piden que haya programas de capacitación continua para conductores de las rutas federales, así como que también haya inclusión de mujeres, con el fin de aumentar su número en las unidades; y finalmente, que las rutas federales se adhieran a políticas públicas estatales medioambientales y de seguridad vial, así como abasto de unidades.

La bancada de MC criticó el que no se cuestionen las tarifas del transporte público que brindan las rutas federales, así como el abandono de dichas rutas.

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MC reacciona a propuesta de estatizar el transporte público

Por otro lado, el coordinador de MC en el Congreso, José Luis Tostado, señaló que no están de acuerdo con la propuesta de diputados de oposición para estatizar el servicio de transporte público, es decir, que vuelva a ser operado por el Gobierno estatal y no por privados.

"Nos parece que son propuestas para el espacio de la tribuna, no tienen ningún sentido".

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OB