Ride al Estadio: Los 10 puntos de donde saldrá el transporte oficial al Estadio AKRON en el Mundial 2026

El Comité Organizador de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha anunciado una noticia relacionada con la logística del evento más esperado en Jalisco, asegurando que la celebración máxima del fútbol se viva con el máximo orden posible. Se trata del programa Ride al Estadio, una solución de movilidad de primer nivel diseñada exclusivamente para los aficionados que ya cuentan con un boleto garantizado para los partidos.

Esta iniciativa busca agilizar los traslados, reducir el tráfico vehicular y complementar los sistemas de transporte público en la ciudad, como el Macro Periférico, ofreciendo una alternativa directa y segura.

Los 10 puntos de salida del servicio Ride al Estadio en la ciudad

La estrategia de movilidad Ride al Estadio contempla abarcar toda el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) mediante 10 puntos de salida ubicados de forma estratégica para la comodidad de locales y turistas.

Estos sitios cuentan con excelente conectividad a las redes de transporte masivo y facilitarán el traslado de miles de aficionados hacia la última milla antes del Estadio AKRON.

Algunos de estos puntos ofrecerán estacionamientos públicos gratuitos, mientras que otros espacios habilitados para el evento tendrán un costo adicional.

Esta es la lista oficial de las zonas desde donde partirán las unidades de transporte:

Auditorio Telmex

Plaza Patria

Plaza Vía Viva

Paseo de Gracia (zona Universidad)

Titanes

Expo Guadalajara

Zona Galerías

Zona San Ignacio

Zona Chapultepec

Zona Aviación

Boletos, precios y otros detalles

La venta oficial de los accesos para este servicio de transporte iniciará el próximo 28 de abril.

Los aficionados podrán adquirir sus pases a través de la plataforma oficial Boleto Móvil (boletomovil.com/guadalajara-fwc-2026).

El costo del servicio será de 500 pesos por persona y estará estrictamente sujeto a disponibilidad, por lo que se sugiere realizar una compra anticipada.

Es importante destacar que este boleto es independiente de la entrada del partido. Como requisito indispensable, se requiere que el asistente cuente con el boleto de ingreso al encuentro deportivo; de lo contrario, no podrá adquirir este pase ni abordar la unidad.

Además, el servicio es completamente inclusivo. Las personas con alguna discapacidad solo deben notificar su necesidad al momento de la compra en línea.

"Se les asignará algún camión que esté preparado junto con el personal adecuado para poderlos apoyar, tanto en el ascenso como en el descenso", confirmó.

¿Por qué no podrás llegar en auto al Estadio Guadalajara?

Victoria Montserrat Hidalgo Gallardo, host city officer para el Mundial 2026 en Guadalajara, habló sobre las restricciones que se implementarán durante la justa mundialista.

La funcionaria detalló que, debido a una estricta estrategia de seguridad internacional, el perímetro del recinto deportivo estará completamente blindado para vehículos no oficiales.

“Al Estadio Guadalajara, prácticamente ninguna persona que tenga un ticket va a poder llegar en su coche particular", destacó la vocera ante los medios.

Esta decisión responde a protocolos de movilidad, seguridad y protección civil exigidos para un evento de esta magnitud.

“Para esto, estamos ofreciendo algunas otras alternativas para que la experiencia de llegar al estadio sea lo más agradable y rápida posible”, añadió.

Por ello, las alternativas de ingreso a partir de la llamada "última milla" serán exclusivamente a pie, haciendo indispensable el uso de este nuevo servicio de transporte.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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