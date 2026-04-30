Adiós a Nicolás Sánchez. El Torneo Clausura 2026 pasará a la historia como uno de los más oscuros para los Rayados de Monterrey en la Liga MX, y tras una serie de malos resultados, la directiva tomó la decisión inminente de cortar el proceso de Nicolás Sánchez.

El estratega argentino, quien asumió el cargo apenas en marzo de 2026 en sustitución del español Domènec Torrent, no logró enderezar el rumbo del equipo. Su saldo final dejó mucho que desear para una de las plantillas más caras y competitivas del futbol mexicano.

Durante su breve gestión de once partidos oficiales, el equipo regiomontano registró apenas dos triunfos. Estas cifras cobraron una víctima y sentenciaron su salida prematura del banquillo albiazul.

La noticia sacudió a los seguidores de Rayados de Monterrey, quienes veían en "Nico" a un ídolo histórico que podría salvar la temporada. Sin embargo, la presión y la falta de funcionamiento colectivo terminaron por pesar más que su estatus de leyenda.

Los motivos detrás de la crisis en Monterrey

¿Por qué se llegó a esta drástica decisión en tan poco tiempo? La respuesta radica en los números fríos y en el rotundo fracaso deportivo. Monterrey finalizó en la posición número 13 de la tabla general con apenas 18 puntos.

Esta suma representa el peor registro de la institución desde el lejano año 2008. Además, el equipo quedó a siete puntos de la zona de clasificación, rompiendo una racha de 17 torneos consecutivos accediendo a la Liguilla.

El golpe final y definitivo ocurrió tras la dolorosa goleada de 3-0 frente a Santos Laguna en la última jornada del campeonato.

A este fracaso en el futbol local se sumó la dolorosa eliminación en la Copa de Campeones de la Concacaf. En dicho certamen internacional, la afición regiomontana siempre exige levantar el título para asistir al Mundial de Clubes, objetivo que quedó frustrado.

X / @Rayados

¿Qué sigue para Rayados y el futuro de "Nico" Sánchez?

A través de un comunicado oficial difundido en sus redes sociales, el club agradeció el profesionalismo y la entrega del exdefensa central. Sin embargo, los altos mandos dejaron claro que el primer equipo necesita un nuevo rumbo y un liderazgo distinto para el próximo semestre.

A pesar de la destitución como director técnico del primer equipo, la directiva de Rayados de Monterrey buscará que el argentino siga vinculado a la institución. Se espera que en los próximos días le ofrezcan un cargo en otra área deportiva, aprovechando su profundo conocimiento del club.

Cabe recordar que, como jugador, "Nico" Sánchez defendió la camiseta albiazul de 2017 a 2021, consolidándose como uno de los defensas más goleadores en la historia de la franquicia. Ganó títulos de Liga, Copa y Concacaf, lo que le otorga un peso específico intocable en la institución.

Para los aficionados y analistas deportivos, la salida del entrenador es solo el primer paso de una reestructuración que se avecina. El equipo necesita recuperar su identidad, sanar el vestidor y volver al protagonismo de cara al torneo Apertura 2026.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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