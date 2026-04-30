La Liga MX mantiene representación en la fase decisiva de la Copa de Campeones de la Concacaf, con Tigres y Toluca como los equipos encargados de buscar el pase a la gran final del torneo internacional. La competencia tendrá un nuevo campeón, luego de que Cruz Azul, vigente monarca, quedó eliminado en los Cuartos de Final.

Los encuentros de vuelta de las semifinales se disputarán la próxima semana, entre el 5 y 6 de mayo, y ambos conjuntos mexicanos contarán con la ventaja de cerrar sus respectivas series en casa, ante su afición.

Lo que necesita Tigres para avanzar

Tigres llega con una ligera ventaja tras imponerse en el partido de ida frente a Nashville. El equipo regiomontano deberá ganar o empatar en el Estadio Universitario si quiere volver, después de seis años, a una final de la Concacaf.

Si el equipo felino pierde por un gol de diferencia, la eliminatoria se extendería hasta los tiempos extra. Sin embargo, una derrota por un marcador más amplio dejaría fuera al club mexicano debido al criterio de gol de visitante.

En el primer duelo de la serie, disputado el martes 28 de abril, Ángel Correa marcó al minuto 33, mientras que Nahuel Guzmán fue clave bajo los tres postes con cuatro atajadas. Con ese rendimiento, Tigres logró imponerse 1-0 a Nashville.

Ambos equipos volverán a enfrentarse el 5 de mayo en territorio mexicano, donde se definirá al clasificado a la final, la cual se disputará a partido único el 30 de mayo.

Lo que necesita Toluca para clasificar

Toluca, por su parte, tendrá la misión de remontar la serie ante LAFC cuando dispute el encuentro de vuelta en el Estadio Nemesio Diez.

Después de caer 2-1 en el Banc of California Stadium, el equipo dirigido por Antonio "Turco" Mohamed está obligado a ganar para mantenerse con vida en la competencia. Cualquier empate o una nueva derrota significará su eliminación.

En el compromiso de ida, LAFC consiguió la victoria gracias a un gol de Nkosi Tafari, quien conectó de cabeza un tiro libre cobrado por Son Heung-Min en el tiempo de compensación del segundo tiempo; antes habían anotado Timothy Tillman, que le dio a Los Angeles la ventaja de 1-0 a los 51 minutos; y más adelante, a los 73, Jesús Ricardo Angulo marcó el empate para los mexiquenses.

El segundo y definitivo partido de esta serie se jugará el 6 de mayo en Toluca, donde quedará definido el equipo que avanzará a la final del certamen.

*Con información de SUN y AP

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