El camino hacia la Copa Mundial 2026 de la FIFA ha comenzado oficialmente con una estrategia clara y contundente. Tras semanas de intensa especulación en el entorno deportivo, el cuerpo técnico de la Selección Mexicana, encabezado por Javier "Vasco" Aguirre, ha puesto en marcha su plan principal reuniendo a los primeros talentos locales.

Con la primera fase de la convocatoria cubierta exitosamente por 20 elementos destacados del futbol mexicano, la atención mediática se centra ahora en los cupos restantes, que serían ocupados por los mexicanos que se encuentran en Europa, Oriente y la Major League Soccer (MLS) .

Adiós a la Liguilla del Clausura 2026

Estos futbolistas iniciarán una rigurosa concentración de cinco semanas y media, preparándose física, táctica y mentalmente para afrontar el reto más grande y exigente de sus carreras profesionales frente a su propia afición.

A partir del próximo 6 de mayo, los elegidos deberán reportar de manera obligatoria en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR). Esta firme decisión implica un sacrificio deportivo, ya que los seleccionados se perderán la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX con sus respectivos clubes . Con esta medida, se demuestra que la prioridad absoluta en este momento es el torneo internacional y la cohesión del grupo por encima de los intereses de los equipos locales.

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Los lugares disponibles para la legión europea, oriente y la MLS

Actualmente, el estratega nacional dispone de únicamente 14 lugares disponibles que serán disputados ferozmente por 17 futbolistas que militan fuera de nuestras fronteras, entre quienes se encuentran Guillermo Ochoa (AEL Limassol/Chipre), Edson Álvarez (Fenerbahçe/Turquía (lesionado)), Johan Vásquez (Genoa/Italia), Raúl Jiménez (Fulham/Inglaterra), Santiago Giménez (Milan/Italia), Julián Quiñones (Al-Qadisiya/Arabia Saudita), César Montes (Lokomotiv Moscú/Rusia), Álvaro Fidalgo (Betis/España), Mateo Chávez (AZ Alkmaar/Países Bajos), Orbelín Pineda (AEK Atenas/Grecia), Jorge Sánchez (PAOK/Grecia), Julián Araujo (Celtic/Escocia (lesionado)), Germán Berterame (Inter Miami/Estados Unidos), César Huerta (Anderlecht/Bélgica (lesionado)) y Rodrigo Huescas (Copenhague/Dinamarca (lesionado)).

Esta competencia interna promete elevar significativamente el nivel del equipo, obligando a cada jugador a demostrar su mejor versión en la recta final de sus respectivas temporadas.

La lista definitiva, que incluirá a los esperados elementos del extranjero, se dará a conocer de manera oficial el próximo 1 de junio . Mientras tanto, estos jugadores continuarán en plena actividad competitiva con sus respectivos equipos, cerrando las temporadas en sus ligas locales. Una vez concluidos sus compromisos, se integrarán de lleno a la disciplina del cuadro azteca para afinar los últimos detalles tácticos y acoplarse al sistema de juego que el cuerpo técnico ha diseñado para la justa.

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Luis Chávez y Obed Vargas: Las sorpresas que sacuden la lista

Dentro de la amplia baraja de opciones internacionales, dos nombres han acaparado los reflectores por su inesperada inclusión en el radar del cuerpo técnico nacional. El primero de ellos es Luis Chávez, el talentoso mediocampista del Dinamo Moscú, quien a pesar de la enorme distancia y las complicaciones logísticas de su liga, ha logrado convencer plenamente al entrenador.

La segunda gran novedad que ha sorprendido a propios y extraños es la firme consideración de Obed Vargas, el joven y dinámico talento del Atlético de Madrid. Su irrupción en la lista preliminar de extranjeros representa una audaz apuesta a futuro y busca inyectar mayor dinamismo en el mediocampo nacional. Con su llamado, el juvenil le ha ganado la carrera a otros jugadores consolidados que parecían tener su lugar asegurado, demostrando que el momento futbolístico pesa más que la jerarquía.

El balance entre experiencia y juventud rumbo al futuro

No todos los llamados en esta primera etapa tienen su boleto garantizado para disputar el torneo internacional. De los 20 jugadores locales presentados recientemente, únicamente una docena formará parte de la lista definitiva que representará al país. Los ocho elementos restantes fungirán exclusivamente como "sparring", adquiriendo una experiencia invaluable al entrenar con la selección mayor.

Finalmente, equipos como las Chivas han aportado el mayor número de seleccionados en esta fase inicial, consolidando su papel como base fundamental del equipo con cinco convocados .

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FF