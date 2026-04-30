El color y sabor invaden el centro tapatío. A través de sus redes sociales oficiales, la SADER Jalisco anunció una de las noticias más esperadas por los tapatíos: la llegada oficial de las pitayas a Guadalajara.

Los productores agrícolas, provenientes principalmente de la región sur del estado y destacando el municipio de Techaluta de Montenegro, ya se encuentran instalados para ofrecer a la venta lo mejor de su cosecha anual.

Esta iniciativa cuenta con el impulso del Gobierno de Jalisco, que busca conectar el arduo trabajo del campo directamente con los consumidores de la metrópoli tapatía.

FACEBOOK / SADER Jalisco

En el tradicional Jardín Mexicaltzingo, las personas ya pueden admirar y adquirir pitayas de una impresionante variedad de colores, pues de estos frutos hay rojas, rosas, blancas, amarillas y moradas.

Pero eso no es todo. Los comensales también podrán deleitar su paladar con otros productos elaborados a base de la pitaya, como panes, aguas, nieves y mermeladas artesanales ideales para el desayuno.

Como un atractivo adicional, también se venden guamúchiles, otro fruto singular y muy representativo de la temporada de calor en Jalisco.

El guamúchil es otra fruta de temporada. ESPECIAL / CANVA

Para garantizar que esta festividad se desarrolle de manera impecable, la Comisión Dictaminadora del Gobierno de Guadalajara anunció medidas anticipadas desde el pasado lunes 23 de marzo.

Durante dicha sesión, las autoridades municipales aprobaron formalmente la instalación de puestos dedicados a la venta de empanadas y artículos religiosos para el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua 2026. En ese mismo anuncio oficial, se informó que el ayuntamiento avaló la instalación de 120 comerciantes, divididos entre puestos semifijos y vendedores ambulantes, exclusivamente para la venta de pitayas.

ESPECIAL / Gobierno de Guadalajara

Con estas acciones, el gobierno municipal refrenda su compromiso de preservar las tradiciones que dan identidad a la ciudad.

¿Cómo llegar al Jardín Mexicaltzingo para comprar pitayas?

El principal centro de venta de pitayas se ubica en el Jardín Mexicaltzingo, situado en la intersección de las calles Mexicaltzingo y Colón.

Para facilitar tu visita, te presentamos una lista de opciones prácticas para llegar sin contratiempos a disfrutar de este manjar:

Tren Ligero: Es la alternativa más rápida y sencilla. Solo debes utilizar la Línea 1 y descender en la Estación Mexicaltzingo. El jardín se encuentra a solo un par de cuadras caminando hacia el oriente (hacia la avenida 16 de septiembre).

Es la alternativa más rápida y sencilla. Solo debes utilizar la Línea 1 y descender en la Estación Mexicaltzingo. El jardín se encuentra a solo un par de cuadras caminando hacia el oriente (hacia la avenida 16 de septiembre). MiBici: Existen varias estaciones cercanas del sistema de bicicleta pública donde puedes anclar tu vehículo de forma segura.

Existen varias estaciones cercanas del sistema de bicicleta pública donde puedes anclar tu vehículo de forma segura. Auto particular: Aunque se trata de una zona con alto flujo vehicular, los visitantes pueden encontrar diversos estacionamientos en los alrededores del Mercado Mexicaltzingo.

Beneficios nutricionales de la pitaya: Más que una simple tradición

Consumir este fruto típico de Jalisco no es únicamente un acto de arraigo cultural, pues se trata de un producto que tiene algunos beneficios para la salud.

Alta concentración de antioxidantes: La pitaya es sumamente rica en vitamina C y betalaínas, compuestos que ayudan a neutralizar los radicales libres y pueden prevenir enfermedades cardiovasculares, así como ciertos tipos de cáncer.

La pitaya es sumamente rica en vitamina C y betalaínas, compuestos que ayudan a neutralizar los radicales libres y pueden prevenir enfermedades cardiovasculares, así como ciertos tipos de cáncer. Mejora sustancial de la digestión: Su alto contenido de fibra dietética, combinado con sus pequeñas semillas negras, actúa como un suave laxante natural que favorece el tránsito intestinal.

Su alto contenido de fibra dietética, combinado con sus pequeñas semillas negras, actúa como un suave laxante natural que favorece el tránsito intestinal. Fortalece el sistema inmunológico: Gracias a su importante aporte de vitamina C, contribuye a subir las defensas del organismo y mejora la absorción de hierro, lo cual es vital para combatir la anemia.

Gracias a su importante aporte de vitamina C, contribuye a subir las defensas del organismo y mejora la absorción de hierro, lo cual es vital para combatir la anemia. Hidratación: Al ser una fruta con un altísimo contenido de agua, resulta perfecta para refrescarse y mantener el cuerpo hidratado durante la intensa temporada de calor.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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