México va a la Super Final de Clavados 2026 en China; conoce al equipo

Este fin de semana se definirán los campeonatos internacionales en la Súper Final de Clavados 2026 y la Selección de México tiene boletos para este certamen y, con ellos, la oportunidad de mejorar el posicionamiento en el ranking general de World Aquatics.El equipo integrado por 11 atletas está encabezado por los medallistas olímpicos, como Gabriela Agúndez, Osmar Olvera y Juan Celaya, acompañados por atletas con experiencia internacional en el deporte acuático nacional.El equipo mexicano será dirigido por el cuerpo técnico nacional integrado por los entrenadores Ma Jin, Shi Qing Yang e Iván Bautista.La Selección mexicana de clavados se encuentra lista para disputar el certamen que se celebrará del 1 al 3 de mayo en el Centro Acuático Nacional de Pekín, China, tras cosechar resultados destacados en la primera etapa del circuito realizada en Montreal, Canadá.El equipo nacional aseguró su lugar en esta fase definitiva, que reúne exclusivamente a los mejores exponentes del mundo en cada prueba, la cual estará integrada por 11 atletas, liderados por los medallistas olímpicos Osmar Olvera Ibarra y Juan Manuel Celaya Hernández (París 2024), así como por Gabriela Belem Agúndez García (Tokio 2020).También forman parte del representativo los clavadistas con experiencia olímpica: El formato individual durante la Súper Final de la Copa del Mundo de Clavados se desarrollará bajo un sistema de eliminación directa cara a cara (Head-to-Head), seguido de semifinales y final, mientras que las pruebas sincronizadas y de equipo mixto se definirán en finales directas.La Copa del Mundo de Clavados 2026 constó de dos etapas, culminando con esta Súper Final, en la que participan los 12 mejores atletas del ranking general de World Aquatics en pruebas individuales, así como las ocho mejores parejas o equipos en las pruebas sincronizadas y de equipo mixto.Trampolín 3 metrosTrampolín 3 metros sincronizadoPlataforma 10 metrosPlataforma 10 metros sincronizadoTrampolín 3 metrosTrampolín 3 metros sincronizadoPlataforma 10 metrosPlataforma 10 metros sincronizadoEquipo mixto* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF