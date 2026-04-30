México va a la Super Final de Clavados 2026 en China; conoce al equipo

Este fin de semana se definirán los campeonatos internacionales en la Súper Final de Clavados 2026 y la Selección de México tiene boletos para este certamen y, con ellos, la oportunidad de mejorar el posicionamiento en el ranking general de World Aquatics.

El equipo integrado por 11 atletas está encabezado por los medallistas olímpicos, como Gabriela Agúndez, Osmar Olvera y Juan Celaya, acompañados por atletas con experiencia internacional en el deporte acuático nacional .

El equipo mexicano será dirigido por el cuerpo técnico nacional integrado por los entrenadores Ma Jin, Shi Qing Yang e Iván Bautista.

Súper Final de Clavados

La Selección mexicana de clavados se encuentra lista para disputar el certamen que se celebrará del 1 al 3 de mayo en el Centro Acuático Nacional de Pekín, China, tras cosechar resultados destacados en la primera etapa del circuito realizada en Montreal, Canadá .

El equipo nacional aseguró su lugar en esta fase definitiva, que reúne exclusivamente a los mejores exponentes del mundo en cada prueba, la cual estará integrada por 11 atletas, liderados por los medallistas olímpicos Osmar Olvera Ibarra y Juan Manuel Celaya Hernández (París 2024), así como por Gabriela Belem Agúndez García (Tokio 2020).

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También forman parte del representativo los clavadistas con experiencia olímpica:

Randal Willars Valdez

Kevin Berlín Reyes

Alejandra Estudillo Torres

Las jóvenes gemelas Mía Zazil y Lía Yatzil Cueva Lobato

Las y los atletas que van por la élite en el campeonato mundial de clavados. ESPECIAL

El desarrollo esperado en el certamen internacional de clavados

El formato individual durante la Súper Final de la Copa del Mundo de Clavados se desarrollará bajo un sistema de eliminación directa cara a cara (Head-to-Head), seguido de semifinales y final, mientras que las pruebas sincronizadas y de equipo mixto se definirán en finales directas .

La Copa del Mundo de Clavados 2026 constó de dos etapas, culminando con esta Súper Final, en la que participan los 12 mejores atletas del ranking general de World Aquatics en pruebas individuales, así como las ocho mejores parejas o equipos en las pruebas sincronizadas y de equipo mixto.

Participación mexicana por pruebas

Rama femenil

Trampolín 3 metros

María Fernanda García Sixtos enfrenta a la china Jia Chen

Aranza Vázquez Montaño enfrenta a la colombiana Daniela Zapata

Trampolín 3 metros sincronizado

Lía Cueva Lobato y Mía Cueva Lobato

Plataforma 10 metros

Suri Zoe Cueva Lobato enfrenta a la china Linjing Jiang

Plataforma 10 metros sincronizado

Gabriela Agúndez García y Alejandra Estudillo Torres

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Rama varonil

Trampolín 3 metros

Juan Manuel Celaya Hernández y Osmar Olvera Ibarra se enfrentan en el cara a cara

Trampolín 3 metros sincronizado

Juan Manuel Celaya Hernández y Osmar Olvera Ibarra

Plataforma 10 metros

Kevin Berlín Reyes enfrenta a al chino Junjie Lian

Randal Willars Valdez enfrenta al ucraniano Mark Hrytsenko

Plataforma 10 metros sincronizado

Kevin Berlín y Randal Willars

Equipo mixto

Aranza Vázquez, Alejandra Estudillo, Osmar Olvera y Randal Willars

Calendario de competencia

Viernes 1 de mayo

Final de trampolín 3 metros sincronizado (varonil y femenil)

Final de plataforma 10 metros sincronizado (varonil y femenil)

Final de equipo mixto

Final de trampolín 3 metros femenil

Final de plataforma 10 metros varonil

Sábado 2 de mayo

Eliminatoria, semifinal y final de trampolín 3 metros varonil

Eliminatoria, semifinal y final de plataforma 10 metros femenil

Domingo 3 de mayo

Eliminatoria, semifinal y final de trampolín 3 metros femenil

Eliminatoria, semifinal y final de plataforma 10 metros varonil

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