La Selección Mexicana se prepara para vivir un momento verdaderamente histórico bajo la dirección técnica de Javier "Vasco" Aguirre, quien tomaría la decisión de incluir al guardameta Guillermo Ochoa en la convocatoria para la Copa Mundial 2026 de la FIFA.

Con esta participación, se consolidaría el cierre definitivo de su extensa trayectoria profesional, una revelación que ha paralizado al mundo del deporte . El reconocido periodista Fabrizio Romano, autoridad en exclusivas deportivas y fichajes internacionales, difundió que el guardameta se retirará inmediatamente después de concluir su participación en el torneo, despidiéndose ante su afición .

Fabrizio confirma la salida de Memo Ochoa tras el Mundial 2026. X / @FabrizioRomano

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El camino hacia el sexto Mundial

A pesar de que recientes reportes médicos confirmaron que el canterano del Club América se perderá lo que resta de la actual temporada en la primera división de Chipre debido a una delicada lesión muscular, su lugar en la justa mundialista parece inamovible . La sorpresiva inclusión del experimentado portero formaría parte de la lista estratégica de jugadores en el extranjero que completarán la convocatoria local del estratega nacional. Aunque su falta de minutos generó dudas, la confianza del director técnico del Tri demuestra que su peso específico en partidos de alta tensión es un activo fundamental para las aspiraciones del combinado nacional.

Un récord histórico en el balompié internacional

El arquero nacido en la ciudad de Guadalajara se unirá a un selecto y minúsculo grupo de leyendas globales que se perfilan para disputar su sexta Copa del Mundo. Este impresionante hito estadístico lo colocará en la misma mesa de figuras emblemáticas como el argentino Lionel Messi y el astro portugués Cristiano Ronaldo, consolidando su nombre con letras de oro en los libros de historia del deporte .

El adiós definitivo

El futbol mexicano se prepararía así para despedir con todos los honores a uno de sus máximos referentes históricos en la portería, en un evento que promete estar cargado de profunda emotividad y nostalgia para los aficionados. La cuenta regresiva ha comenzado.

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FF