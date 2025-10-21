En busca de promover la comercialización de la artesanía jalisciense "y las tradiciones que nos unen como mexicanos", la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), a través de su Dirección de Fomento Artesanal, presentó la iniciativa "Rosca y Tradición".

El proyecto pretende que, las próximas "roscas de reyes" que se comercialicen en la Entidad, y en la región, incluyan piezas artesanales elaboradas por manos jaliscienses, que conforman pequeños nacimientos tradicionales.

De esta forma, la Sedeco busca posicionar a las artesanas y artesanos de Jalisco a través de estrategias de exposición, comercialización y vinculación, con panaderías que les permita mostrar su talento e incrementar las ventas de sus piezas.

A través de "Rosca y Tradición", se apuesta a que, dentro de las tradicionales roscas del próximo Día de Reyes, los "Niños Dios" y otros símbolos religiosos de plástico sean sustituidos por piezas de las y los artesanos, elaborados en tres técnicas: cerámica de alta temperatura, barro esmaltado libre de plomo y barro bruñido.

Este año serán 12 los artesanos y artesanas, originarios de municipios como Tonalá, San Pedro Tlaquepaque y Guadalajara, los que participarán elaborando las piezas que formarán parte de "Rosca y Tradición", quienes fueron seleccionados a través de una invitación pública cerrada en agosto pasado.

Es así que la Sedeco ha abierto la invitación a todas aquellas panaderías que quieran sumarse a esta iniciativa, a adquirir sus piezas artesanales para que estas puedan ser elaboradas y entregadas con el tiempo suficiente, a fin de que estas puedan integrarse a las piezas de pan en la temporada "de reyes". Con ello, podrán ofrecer un producto único y con valor agregado que apoya a la economía local y fomenta el consumo responsable, añadió la secretaría.

Quienes deseen consultar el catálogo podrán hacerlo en la página web de la SEDECO o haciendo clic aquí.

Los pedidos podrán realizarse a partir de hoy martes, al correo paulina.santoyo@jalisco.gob.mx . Aunque no hay una fecha de cierre definida para que las panaderías hagan sus pedidos de piezas artesanales, se recomienda realizarlo lo más pronto posible, ya que los modelos estarán sujetos a disponibilidad, señaló la Sedeco.

Posteriormente se estaría dando a conocer las panaderías que han decidido ser parte de la convocatoria para que la ciudadanía pueda acceder a ellas y ser parte del proyecto.

"Con "Rosca y Tradición", además de promover una alternativa más sostenible, la iniciativa reconoce, visibiliza y valora el trabajo de las artesanas y artesanos, generando nuevas oportunidades para la proyección de sus técnicas y venta de sus piezas. La iniciativa refleja el compromiso constante del Gobierno de Jalisco por implementar acciones concretas que impulsen espacios de vinculación comercial para el sector artesanal, reconociéndolo como un pilar fundamental de la identidad y la economía estatal", señaló la Sedeco.

Proyectos como "Rosca y Tradición", abonan al esfuerzo por crear puentes entre los creadores tradicionales y las panaderías, garantizando que el invaluable legado cultural de las artesanas y artesanos jaliscienses no solo se preserve, sino que crezca y brinde más oportunidades para el sector.

