Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el miércoles 22 de octubre de 2025

El clima en Guadalajara para este miércoles 22 de octubre anticipa que estará con cielo claro con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 31%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 11 grados.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Jueves 23 de octubre de 2025: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13Viernes 24 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14Sábado 25 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15Domingo 26 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13Lunes 27 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17Martes 28 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15Miércoles 29 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15