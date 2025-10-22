La presidenta de Guadalajara, Verónica Delgadillo, presentó un proyecto de Acuerdo de Colaboración con el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) con el objetivo de fortalecer el transporte público en la Comunidad de la Barranca de Huentitán, especialmente en colonias como Lomas del Paraíso.

La iniciativa busca mejorar la conexión directa entre estas colonias y puntos estratégicos de la ciudad, así como ampliar las paradas de transporte público en la zona, beneficiando a los habitantes con un servicio más eficiente y accesible. Durante la sesión ordinaria de Cabildo, Delgadillo explicó que el proyecto forma parte de una estrategia integral de movilidad en la Barranca de Huentitán.

“Lo que queremos es que, a través del trabajo del Sistema de Tren Eléctrico Urbano y del municipio de Guadalajara, podamos ofrecer transporte hacia las personas que viven en la zona de la Barranca de Huentitán”, señaló la presidenta municipal. Con ello, se avanza en el cumplimiento de los compromisos asumidos con las colonias afectadas.

El proyecto fue turnado a las comisiones edilicias de Asuntos y Coordinación Metropolitana, así como de Patrimonio y Hacienda Pública, para su estudio y análisis. Además, Delgadillo presentó otra iniciativa para el hermanamiento con la Ciudad de Barcelona, España, la cual también será evaluada por comisiones.

En la misma sesión de cabildo, los regidores aprobaron que el Banco de México utilice, de manera indefinida, la imagen de la Glorieta Minerva, la Fuente Minerva y el Monumento a Minerva en monedas conmemorativas de la Copa del Mundo 2026.

Asimismo, se autorizó una ampliación al Presupuesto de Egresos 2025 por 51.5 millones de pesos, derivada de convenios con el Gobierno del Estado y participaciones federales. También se aprobó la contratación de instrumentos financieros derivados para proteger las finanzas municipales ante posibles incrementos en las tasas de interés, destacó el regidor Salvador Alcázar.

Con estas acciones, el Gobierno de Guadalajara busca reforzar la movilidad urbana en áreas con necesidades históricas de transporte, impulsar la proyección internacional del municipio y asegurar la estabilidad financiera en beneficio de los habitantes.

