Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el miércoles 22 de octubre de 2025

El clima en Tonalá para este miércoles 22 de octubre prevé que estará con cielo claro con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 31%.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Jueves 23 de octubre de 2025: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Viernes 24 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Sábado 25 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Domingo 26 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Lunes 27 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

Martes 28 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15

Miércoles 29 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

