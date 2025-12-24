El megacorte al servicio de agua que tiene programado el Siapa para el día 3 de enero afectaría a más de 2 millones de habitantes en los cuatro municipios que integran el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

Según estimaciones de Juan Pablo Macías, especialista en temas hídricos y con base en el censo de 2020 del Inegi, la afectación será para más de 2 millones 288 mil habitantes de los municipios de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque y Tonalá.

El especialista explicó que los municipios más afectados serán Tonalá y Tlaquepaque, aunque la suspensión también alcanzará al municipio de Guadalajara de forma considerable, según el censo del Inegi.

"Estamos hablando del municipio de Guadalajara, de un total de 975 mil habitantes que representa al 70% de la población. En Zapopan la afectación es menor, son 65 colonias, estamos hablando de 150 mil habitantes, el 10% de la población".

"Tlaquepaque y Tonalá, los números son demasiado altos. En el caso de Tlaquepaque, un total de 593 mil habitantes que representa el 86% de la población total; en el caso de Tonalá es el más crítico, estamos hablando de 569 mil, que representa el 99.8% de la población".

La interrupción temporal del suministro de agua será en 892 colonias del AMG, incluyendo 205 colonias de Guadalajara, 65 de Zapopan, 247 de Tlaquepaque y 375 de Tonalá.

¿Por qué habrá un megacorte del Siapa en el AMG?

El Siapa informó que se trata de trabajos de mantenimiento preventivo en la infraestructura hidrosanitaria del organismo, con el fin de preservar los equipos en condiciones seguras y prevenir afectaciones mayores en el servicio. También habrá una intervención en la subestación eléctrica de la planta de bombeo de Chapala, trabajos previamente programados que son estrictamente necesarios para su correcto funcionamiento.

Macías también cuestionó la fecha en que se llevarán a cabo los trabajos de mantenimiento, ya que, en esta época, hay aún bastante afluencia de personas en comparación con los días de Semana Santa, fecha en que se realizaba en años anteriores.

"No mucha gente o no tanta gente sale de la ciudad, por el contrario, muchas personas vienen del exterior, específicamente de Estados Unidos a pasar las fechas con sus familiares".

Juan Pablo Macías criticó la corta duración de los trabajos durante el 3 de enero, que será de 13 horas, en comparación con los días de Semana Santa.

