Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el jueves 25 de diciembre de 2025

El clima en Chapala para este jueves 25 de diciembre determina que estará con cielo claro con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 52%.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Viernes 26 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

Sábado 27 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Domingo 28 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15

Lunes 29 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15

Martes 30 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 16

Miércoles 31 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 17

Jueves 1 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlaquepaque

Clima en El Salto

Clima en Monterrey

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Cancún

Clima en Ciudad de México

Clima en Guadalajara

Clima en Zapopan

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tapalpa

Clima en Mazamitla

Clima en Tonalá

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

