Dos accidentes ocurridos en la zona Norte y los Altos de Jalisco dejaron saldo de nueve personas lesionadas .

El primer caso ocurrió en el municipio de Totatiche, esto a la altura del kilómetro 3+100 de la Carretera Estatal 701, en el crucero Botijilla-Villa Guerrero.

La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ) informó que se trató de una volcadura de una camioneta tipo pick-up, donde resultaron seis personas lesionadas: cuatro en estado regular, mientras que las otras dos se reportaron graves , todos ellos de origen wixárika.

Las personas lesionadas fueron trasladadas al hospital de Colotlán para recibir atención médica.

El segundo caso ocurrió en la Autopista Aguascalientes-León, en el kilómetro 54+300, en el municipio de Lagos de Moreno.

Se trató de un choque por alcance entre un camión de carga y un vehículo compacto, con saldo de tres lesionados, aunque en estado leve .

En ambos casos, la corporación estatal atendió los percances, permitiendo el apoyo para el traslado de los lesionados para que reciban atención médica.

