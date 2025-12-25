Jueves, 25 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco | Accidentes

Accidentes dejan 9 lesionados en carreteras de Jalisco

La tarde de ayer, dos siniestros fueron reportados en carreteras del estado previo a la Nochebuena

Por: Marck Hernández

En ambos casos, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco atendió los percances. ESPECIAL

Dos accidentes ocurridos en la zona Norte y los Altos de Jalisco dejaron saldo de nueve personas lesionadas.

El primer caso ocurrió en el municipio de Totatiche, esto a la altura del kilómetro 3+100 de la Carretera Estatal 701, en el crucero Botijilla-Villa Guerrero.

La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ) informó que se trató de una volcadura de una camioneta tipo pick-up, donde resultaron seis personas lesionadas: cuatro en estado regular, mientras que las otras dos se reportaron graves, todos ellos de origen wixárika.

Las personas lesionadas fueron trasladadas al hospital de Colotlán para recibir atención médica.

El segundo caso ocurrió en la Autopista Aguascalientes-León, en el kilómetro 54+300, en el municipio de Lagos de Moreno.

Se trató de un choque por alcance entre un camión de carga y un vehículo compacto, con saldo de tres lesionados, aunque en estado leve.

En ambos casos, la corporación estatal atendió los percances, permitiendo el apoyo para el traslado de los lesionados para que reciban atención médica.

Lo más importante:

  • Se reportaron dos accidentes en carreteras de Jalisco.
  • En el primer accidente (Carretera Estatal 701, en el crucero la Botijilla-Villa Guerrero) resultaron heridas seis personas, todas de origen wixárika.
  • En el segundo accidente (Autopista Aguascalientes-León, kilómetro 54+300, Lagos de Moreno) se reportaron tres lesionados.

