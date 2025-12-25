Dos accidentes ocurridos en la zona Norte y los Altos de Jalisco dejaron saldo de nueve personas lesionadas.El primer caso ocurrió en el municipio de Totatiche, esto a la altura del kilómetro 3+100 de la Carretera Estatal 701, en el crucero Botijilla-Villa Guerrero.La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ) informó que se trató de una volcadura de una camioneta tipo pick-up, donde resultaron seis personas lesionadas: cuatro en estado regular, mientras que las otras dos se reportaron graves, todos ellos de origen wixárika.Las personas lesionadas fueron trasladadas al hospital de Colotlán para recibir atención médica.El segundo caso ocurrió en la Autopista Aguascalientes-León, en el kilómetro 54+300, en el municipio de Lagos de Moreno.Se trató de un choque por alcance entre un camión de carga y un vehículo compacto, con saldo de tres lesionados, aunque en estado leve.En ambos casos, la corporación estatal atendió los percances, permitiendo el apoyo para el traslado de los lesionados para que reciban atención médica.Lo más importante:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * FF