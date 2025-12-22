Lunes, 22 de Diciembre 2025

Estas son las colonias de Zapopan que se quedarán sin agua

Se llevará a cabo una suspensión temporal del suministro de agua potable en 65 colonias del municipio de Zapopan, como parte de trabajos de mantenimiento preventivo en la infraestructura hidráulica

Por: Moisés Figueroa

Las labores, que tendrán una duración aproximada de 13 horas, forman parte de una intervención programada para garantizar la continuidad, eficiencia y calidad del servicio. ESPECIAL

El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) informó que el próximo sábado 3 de enero de 2026, a partir de la 01:00 de la madrugada, se llevará a cabo una suspensión temporal del suministro de agua potable en 65 colonias del municipio de Zapopan, como parte de trabajos de mantenimiento preventivo en la infraestructura hidráulica.

Las labores, que tendrán una duración aproximada de 13 horas, forman parte de una intervención programada para garantizar la continuidad, eficiencia y calidad del servicio. El organismo explicó que el mantenimiento es necesario debido al desgaste natural que presentan los sistemas por su operación continua, y advirtió que, de no realizarse, podrían generarse afectaciones mayores en el abastecimiento de agua.

Los trabajos se realizarán en las plantas potabilizadoras No. 1 Miravalle y No. 2 Las Huertas, desde donde se abastecen diversas zonas de Zapopan. Como resultado, la población podría experimentar baja presión o falta total del servicio durante el periodo de intervención.

Una vez concluidos los trabajos, el restablecimiento del suministro se realizará de forma gradual, con tiempos de recuperación que podrían extenderse desde la noche del sábado 3 hasta el miércoles 7 de enero, dependiendo de las condiciones operativas y la topografía de cada colonia.

El SIAPA señaló que esta intervención sustituye a la que tradicionalmente se realiza durante la temporada de Semana Santa, por lo que en ese periodo no se contempla una suspensión del servicio en el municipio.

Te compartimos las colonias que se verán afectadas en Zapopan:

  1. Alcázar Oriente
  2. Alcázar Poniente
  3. Atemajac del Valle
  4. Bosque de Los Lagos
  5. Chapalita Inn
  6. Ciudad Granja
  7. Colinas de Atemajac
  8. Colinas de Las Águilas
  9. Collí Ejidal
  10. Collí Sitio
  11. Collí Urbano
  12. Condominio La Ceiba
  13. Condominio Plaza Guadalupe
  14. Coto Lugano
  15. Del Pinar
  16. Del Sol
  17. El Coto
  18. Eucalipto Vallarta
  19. Fraccionamiento Coto del Rey
  20. Guadalupe Sur
  21. Gustavo Díaz Ordaz
  22. Haciendas Tepeyac
  23. Jardines Chapalita
  24. Jocotán
  25. La Castilla
  26. La Estancia
  27. La Florida
  28. La Giralda
  29. La Primavera
  30. Las Águilas
  31. Las Arboledas
  32. Las Cumbres
  33. Loma Bonita
  34. Loma Bonita Sur
  35. Lomas de Atemajac
  36. Lomas de Guadalupe
  37. Lomas de La Victoria
  38. Lomas del Collí
  39. Lomas del Seminario
  40. Los Castaños
  41. Nueva Galicia
  42. Oracle
  43. Parque Metropolitano
  44. Pinar de La Calma
  45. Plaza Guadalupe
  46. Prados Vallarta
  47. Puerta Aqua
  48. Puerta del Bosque
  49. Puerta del Roble
  50. Puerta Plata
  51. Puerta Real
  52. Reserva Real
  53. Residencial Cordilleras
  54. Residencial Poniente
  55. Rinconadas de Guadalupe
  56. Royal Country
  57. Santa María del Pueblito
  58. Unidad Cadete Francisco Márquez
  59. Vallarta Plata
  60. Vallarta Real
  61. Victoria
  62. Villa La Cima
  63. Villa Verona
  64. Vistas del Tule
  65. Zentral Residencial 

Para atender a la población durante el corte, el organismo implementará un operativo especial de pipas gratuitas, priorizando las colonias con mayor afectación. Las personas que requieran este apoyo podrán solicitarlo a través de SIAPATEL, marcando al 073, o mediante las redes sociales oficiales del SIAPA en X y Facebook (@siapagdl).

