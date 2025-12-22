El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) informó que el próximo sábado 3 de enero de 2026, a partir de la 01:00 de la madrugada, se llevará a cabo una suspensión temporal del suministro de agua potable en 65 colonias del municipio de Zapopan, como parte de trabajos de mantenimiento preventivo en la infraestructura hidráulica.

Las labores, que tendrán una duración aproximada de 13 horas, forman parte de una intervención programada para garantizar la continuidad, eficiencia y calidad del servicio. El organismo explicó que el mantenimiento es necesario debido al desgaste natural que presentan los sistemas por su operación continua, y advirtió que, de no realizarse, podrían generarse afectaciones mayores en el abastecimiento de agua.

Los trabajos se realizarán en las plantas potabilizadoras No. 1 Miravalle y No. 2 Las Huertas, desde donde se abastecen diversas zonas de Zapopan. Como resultado, la población podría experimentar baja presión o falta total del servicio durante el periodo de intervención.

Una vez concluidos los trabajos, el restablecimiento del suministro se realizará de forma gradual, con tiempos de recuperación que podrían extenderse desde la noche del sábado 3 hasta el miércoles 7 de enero, dependiendo de las condiciones operativas y la topografía de cada colonia.

El SIAPA señaló que esta intervención sustituye a la que tradicionalmente se realiza durante la temporada de Semana Santa, por lo que en ese periodo no se contempla una suspensión del servicio en el municipio.

Te compartimos las colonias que se verán afectadas en Zapopan:

Alcázar Oriente Alcázar Poniente Atemajac del Valle Bosque de Los Lagos Chapalita Inn Ciudad Granja Colinas de Atemajac Colinas de Las Águilas Collí Ejidal Collí Sitio Collí Urbano Condominio La Ceiba Condominio Plaza Guadalupe Coto Lugano Del Pinar Del Sol El Coto Eucalipto Vallarta Fraccionamiento Coto del Rey Guadalupe Sur Gustavo Díaz Ordaz Haciendas Tepeyac Jardines Chapalita Jocotán La Castilla La Estancia La Florida La Giralda La Primavera Las Águilas Las Arboledas Las Cumbres Loma Bonita Loma Bonita Sur Lomas de Atemajac Lomas de Guadalupe Lomas de La Victoria Lomas del Collí Lomas del Seminario Los Castaños Nueva Galicia Oracle Parque Metropolitano Pinar de La Calma Plaza Guadalupe Prados Vallarta Puerta Aqua Puerta del Bosque Puerta del Roble Puerta Plata Puerta Real Reserva Real Residencial Cordilleras Residencial Poniente Rinconadas de Guadalupe Royal Country Santa María del Pueblito Unidad Cadete Francisco Márquez Vallarta Plata Vallarta Real Victoria Villa La Cima Villa Verona Vistas del Tule Zentral Residencial

Para atender a la población durante el corte, el organismo implementará un operativo especial de pipas gratuitas, priorizando las colonias con mayor afectación. Las personas que requieran este apoyo podrán solicitarlo a través de SIAPATEL, marcando al 073, o mediante las redes sociales oficiales del SIAPA en X y Facebook (@siapagdl).

MF