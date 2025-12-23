Martes, 23 de Diciembre 2025

Megacorte Siapa: Lista de colonias de Tlaquepaque que se quedarán sin agua

Los trabajos están programados para iniciar el sábado 3 de enero de 2026 a la 01:00 horas; conoce los detalles

Por: Oralia López

El Siapa anunció que este megacorte reemplaza al mantenimiento tradicional de Semana Santa, y será para realizar trabajos preventivos en la infraestructura hidráulica del AMG. ESPECIAL / EL INFORMADOR y CANVA

El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) informó que 247 colonias de Tlaquepaque, en el Área Metropolitana de Guadalajara, experimentarán un corte en el suministro de agua debido a labores de mantenimiento preventivo en la infraestructura hidráulica. Los trabajos están programados para iniciar el sábado 3 de enero de 2026 a la 01:00 horas, con una duración estimada de 13 horas.

Lista de colonias de Tlaquepaque que se quedarán sin agua en enero de 2026

  • Abadía San Martín
  • Álamo Habitacional
  • Álamo Industrial
  • Álamo Lomas
  • Álamo Oriente
  • Alborada
  • Alfareros
  • Alfredo Barba
  • Altos Norte
  • Altos Oriente
  • Altosur
  • Álvaro Obregón
  • Arboledas de San Martin
  • Arrayanes
  • Artesanos
  • Barrio de San Juan
  • Barrio de Santa María
  • Barrios Unidos
  • Bosques de San Martín
  • Brisas de Chapala
  • Buenos Aires
  • Camichines
  • Camichines III (Alborada)
  • Camichines Tonalá
  • Camichines Uno
  • Canal 58
  • Cantera Colorada
  • Centro Comercial Camichines
  • Centro Comercial Las Fuentes
  • Centro Tlaquepaque
  • Cerro del Cuatro
  • Cerro del Cuatro 2a. Sección
  • Cerro del Jagüey
  • Colonial Tlaquepaque
  • Condominio Las Palomas
  • Conjunto Revolución
  • Coto El Carmen
  • Coto Los Almendros
  • Crucero Central
  • De San Martín
  • De Santiago
  • El Álamo
  • Desarrollo Habitacional Vista Hermosa
  • El Barro
  • El Camino
  • El Campesino
  • El Canelo
  • El Cerrito
  • El Mante
  • El Mirador
  • El Morito
  • El Órgano
  • El Porvenir
  • El Puente
  • El Refugio
  • El Sauz
  • El Tapatío
  • El Tapatío Segunda Sección
  • El Trigo
  • El Vergel
  • El Vergelito
  • El Zalate
  • Emiliano Zapata
  • Felipe Ángeles
  • Fovissste Miravalle
  • Fraccionamiento Los Altos
  • Fraccionamiento Meridiano
  • Fraccionamiento Real Patria
  • Fraccionamiento Revolución
  • Fraccionamiento Revolución Jardín
  • Fraccionamiento Residencial Arrayanes
  • Fraccionamiento Residencial Camichines
  • Fraccionamiento Los Portales
  • Francisco I. Madero
  • Francisco I. Madero 1a. Sección
  • Francisco I. Madero 2a. Sección
  • Francisco Silva Romero
  • Guadalupe Ejidal
  • Guayabitos
  • Hacienda de Tlaquepaque
  • Hacienda de Vidrio
  • Hacienda Los Portales
  • Hacienda San Pedro
  • Hacienda Vista Hermosa
  • Haciendas de San Martín
  • Haciendas Los Portales
  • Haciendas San Pedro
  • Hogares del Álamo
  • Horizontes de Tlaquepaque
  • Horizontes el Tapatío
  • Horizontes
  • Huerta de Peña
  • Indígena
  • Industrial
  • Industrial El Bosque II
  • Infonavit Miravalle
  • Jardín Central
  • Jardín Central II
  • Jardines de La Paz
  • Jardines de San Martin
  • Jardines del Nilo
  • Jardines del Órgano
  • Jardines del Tapatío
  • Juan de La Barrera
  • La Arena
  • La Asunción
  • La Capacha
  • La Cofradía
  • La Coyotera
  • La Duraznera
  • La Duraznera 3a. Sección
  • La Floresta
  • La Floresta II
  • La Guadalupana
  • La Guadalupana 1a. Sección
  • La Guadalupana 2da. Sección
  • La Huerta
  • La Llave
  • La Mezquitera
  • La Micaelita
  • La Nueva Santa María 2da. Sección
  • La Piedrera
  • La Pilita
  • La Soledad
  • La Soledad 2da. Sección
  • Ladrillera
  • L a Rinconada
  • Las Huertas
  • Las Juntas
  • Las Juntitas
  • Las Flores
  • Las Liebres
  • Las Lomas
  • Las Lomas Residencial
  • Las Terrazas
  • Las Vegas
  • Lázaro Cárdenas
  • Lindavista
  • Lindavista Country
  • Lomas del Cuatro
  • Lomas de la Victoria
  • Lomas de San Miguel
  • Lomas de Santa María
  • Lomas de Tlaquepaque
  • Lomas del Álamo
  • Lomas de Tlaquepaque  Segunda Sección
  • Lomas del Nilo
  • Lomas del Tapatío
  • Lomas del Tepeyac
  • Lomas del Zalate
  • López Cotilla
  • López Mateos
  • Los Altos
  • Los Amiales
  • Los Cántaros
  • Los Meseros
  • Los Portales
  • Los Puestos
  • Los Puestos de Abajo
  • Los Santibáñez
  • Manantial
  • Meridiano (Hogares del Álamo)
  • Miravalle
  • Miravalle Fovissste
  • Misión Magnolia
  • Nueva Central Camionera
  • Nueva Lázaro Cárdenas
  • Nueva Santa María
  • Nuevo Amanecer
  • Paisajes del Tapatío
  • Paisajes del Tesoro
  • Parque San Pedro
  • Parques de La Victoria
  • Parques de Santa Cruz del Valle
  • Parques de Tlaquepaque
  • Parques del Nilo III
  • Parques del Palmar
  • Parques del Palmar II
  • Parques Tlaquepaque
  • Pedregal del Bosque
  • Plan de Las Flores
  • Plan de Oriente
  • Plan del Río
  • Portales Tlaquepaque
  • Portillo López (Salvador Portillo López)
  • Potrero del Gato
  • Potrero del Zalate
  • Prado de La Luna
  • Prados de San Martín
  • Prados Tlaquepaque
  • Puerta del Prado
  • Quintas Tlaquepaque
  • Quintero
  • Rancho Blanco
  • Rancho Los Portales
  • Real de Tateposco
  • Real Patria
  • Residencial Alberos
  • Residencial Camichines
  • Residencial El Tapatío
  • Residencial Plaza Camichines
  • Residencial Revolución
  • Revolución
  • Revolución Jardín
  • Rincón de La Cofradía
  • Rinconada San Martín
  • Rinconada de los Encinos
  • Romita
  • San José del Valle
  • San Francisco
  • San Jorge Habitacional
  • San Juan
  • San Martín de Las Flores de Abajo
  • San Martín de Las Flores de Arriba
  • San Pedrito
  • Santa Cruz del Valle
  • Santa María
  • Santibáñez
  • Senderos de Tlaquepaque
  • Sentimientos de la Nación
  • Súper Manzana el Álamo
  • Solidaridad
  • Tateposco
  • Tempisque
  • Terralta
  • Tepeyac
  • Tesoros del Nilo
  • Tinajitas
  • Tlaquepaque Centro
  • Tlaquepaque Pueblito
  • Toluquilla
  • Unidad Habitacional Revolución
  • Valle Balcones Santa María
  • Valle de La Misericordia
  • Valle de San Sebastianito
  • Valle del Paraíso
  • Verde Valle
  • Villa del Prado
  • Villa Fontana
  • Villas de La Loma
  • Villas de Loma Grande
  • Villas de San Miguel
  • Villas del Tapatío
  • Villas Los Cántaros
  • Villas San Miguel
  • Vista Hermosa
  • Vistas del Cuatro

¿Por qué habrá un megacorte de agua en Tlaquepaque y otros municipios del AMG?

El Siapa anunció que este megacorte de enero 2026 reemplaza al mantenimiento tradicional de Semana Santa, y será para realizar trabajos preventivos en la infraestructura hidráulica del AMG.

Explicó que estas labores buscan garantizar la continuidad, eficiencia y calidad del suministro de agua, y que son necesarios para preservar el equipamiento, ya que la operación continua genera desgaste y desajustes. De no realizarse, se corre el riesgo de afectaciones mayores en el servicio.

De forma simultánea, se llevará a cabo una intervención programada en la subestación eléctrica de la planta de bombeo de Chapala, crucial para su correcto funcionamiento y para prevenir un colapso inminente.

La intervención requerirá, dijo el organismo, la interrupción temporal del suministro de agua en 892 colonias abastecidas por las plantas potabilizadoras No. 1 "Miravalle" y No. 2 "Las Huertas", de las que 247 son de Tlaquepaque, pero además estarán:

  • 205 colonias de Guadalajara
  • 65 colonias de Zapopan
  • 375 colonias de Tonalá

¿Cómo puedo pedir una pipa de agua gratuita al Siapa?

Para apoyar a la población durante los trabajos, el Siapa señaló que habrá un operativo especial con pipas gratuitas, priorizando las zonas más afectadas.

Los usuarios que requieran este servicio pueden contactar a Siapatel, marcando al 073, o solicitarlo a través de las redes sociales oficiales del organismo en X y Facebook (@siapagdl).

¿Por qué cambió el megacorte de Semana Santa a principios de 2026?

Los trabajos se reprogramaron para principios de 2026, durante la temporada invernal, en lugar de llevarse a cabo en Semana Santa, como es tradicional. Este cambio, dijo el Siapa, se debe a que las condiciones climáticas de invierno favorecen un menor consumo de agua, reducen el impacto en los hogares y permiten una recuperación más eficiente del servicio.

¿Cuándo volverá el agua al AMG, incluido el municipio de Tlaquepaque?

Las redes sociales oficiales del organismo y su sitio web institucional ofrecerán actualizaciones sobre el avance de los trabajos.

El restablecimiento total del suministro, una vez finalizadas las labores, será progresivo. Los tiempos de recuperación variarán, estimándose desde la noche del sábado 3 de enero de 2026 hasta el miércoles 7 de enero, lo cual dependerá de la topografía de cada área y las condiciones operativas.

