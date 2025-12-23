Megacorte Siapa: Lista de colonias de Tlaquepaque que se quedarán sin agua

El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) informó que 247 colonias de Tlaquepaque, en el Área Metropolitana de Guadalajara, experimentarán un corte en el suministro de agua debido a labores de mantenimiento preventivo en la infraestructura hidráulica. Los trabajos están programados para iniciar el sábado 3 de enero de 2026 a la 01:00 horas, con una duración estimada de 13 horas.El Siapa anunció que este megacorte de enero 2026 reemplaza al mantenimiento tradicional de Semana Santa, y será para realizar trabajos preventivos en la infraestructura hidráulica del AMG.Explicó que estas labores buscan garantizar la continuidad, eficiencia y calidad del suministro de agua, y que son necesarios para preservar el equipamiento, ya que la operación continua genera desgaste y desajustes. De no realizarse, se corre el riesgo de afectaciones mayores en el servicio.De forma simultánea, se llevará a cabo una intervención programada en la subestación eléctrica de la planta de bombeo de Chapala, crucial para su correcto funcionamiento y para prevenir un colapso inminente.La intervención requerirá, dijo el organismo, la interrupción temporal del suministro de agua en 892 colonias abastecidas por las plantas potabilizadoras No. 1 "Miravalle" y No. 2 "Las Huertas", de las que 247 son de Tlaquepaque, pero además estarán:Para apoyar a la población durante los trabajos, el Siapa señaló que habrá un operativo especial con pipas gratuitas, priorizando las zonas más afectadas.Los usuarios que requieran este servicio pueden contactar a Siapatel, marcando al 073, o solicitarlo a través de las redes sociales oficiales del organismo en X y Facebook (@siapagdl).Los trabajos se reprogramaron para principios de 2026, durante la temporada invernal, en lugar de llevarse a cabo en Semana Santa, como es tradicional. Este cambio, dijo el Siapa, se debe a que las condiciones climáticas de invierno favorecen un menor consumo de agua, reducen el impacto en los hogares y permiten una recuperación más eficiente del servicio.Las redes sociales oficiales del organismo y su sitio web institucional ofrecerán actualizaciones sobre el avance de los trabajos.El restablecimiento total del suministro, una vez finalizadas las labores, será progresivo. Los tiempos de recuperación variarán, estimándose desde la noche del sábado 3 de enero de 2026 hasta el miércoles 7 de enero, lo cual dependerá de la topografía de cada área y las condiciones operativas. *Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF