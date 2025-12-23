El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) anunció un corte en el suministro de agua que afectará a 375 colonias del municipio de Tonalá, dentro del Área Metropolitana de Guadalajara. Esta interrupción se debe a labores de mantenimiento preventivo en la infraestructura hidráulica y está programada para iniciar el sábado 3 de enero de 2026 a la 01:00 horas, con una duración estimada de 13 horas.

Lista de colonias de Tonalá que se quedarán sin agua en enero de 2026

20 de noviembre

Agua Blanca

Agua Escondida

Alameda

Alamedas de Zalatitán

Alfarera

Alta Loma

Altamira

Altamira Zalatitán

Altos Tonalá

Arboledas de San Gaspar

Arboledas de Tonalá

Arcos de Zalatitán

Arcos de Zalatitán II

Arroyo de Enmedio

Arroyo Seco

Balcones de Santa Cruz

Balcones del Rosarito

Balcones del Sol

Barrio Nuevo

Barrio Nuevo Santa Cruz

Barrios Unidos

Basilio Vadillo

Bellavista

Bosques de Tonalá

Bosques del Sol

Buena Mirada

Buenos Aires

Bugambilias

Camichines

Camichines II

Camichines III

Camichines Tonalá

Camino Real

Cañada Real

Cañadas del Sol

Casteabenita

Centro Tonalá

Cerrito II

Cihualpilli

Ciudad Aztlán

Colinas de Altamira

Colinas de La Cruz

Colinas de San Carlos

Colinas de Santa Cruz

Colinas de Tonalá

Colorines

Comalea

Conchitas

Conjunto Habitacional Lomas Sur

Constancio Hernández Alvirde

Coto Las Palmas

Coto Tonalá

Coyula

Cruz de La Loma

De La Presa

De Las Azaleas

Del Huerto

Del Mezquite

Del Sol

Del Sur

Demetrio Vallejo

Despertares

Dioses del Nilo

Educadores Jalisciences

El Aguatán

El Amial

El Arenal

El Caracol

El Carril Tapatío

El Cerrito de La Reina

El Cerrito II

El Doradito

El Duque

El Edén

El Jazmín

El Limón

El Mirador

El Molino

El Moral

El Moral II

El Ocotillo

El Pachanguillo

El Panorámico II

El Pardo

El Pedregal

El Pedregal de Santa Martha

El Plan

El Recodo

El Remolino

El Rosario

El Sánchez

El Sinaí

El Vado

El Zapote

Emiliano Zapata

Fidel Velázquez

Flores Magón

Fraccionamiento Paseos del Pedregal

Fraccionamiento Buenos Aires

Fraccionamiento Cañada Real

Fraccionamiento Comercial Central Camionera

Fraccionamiento del Valle

Fraccionamiento El Duque

Fraccionamiento El Panorámico I

Fraccionamiento El Vergel

Fraccionamiento Guadalupe

Fraccionamiento Jardines Elizabeth

Fraccionamiento La Castellana

Fraccionamiento La Cruz

Fraccionamiento El Roble

Fraccionamiento La Providencia

Fraccionamiento Las Águilas

Fraccionamiento Las Palmas

Fraccionamiento Los Prados

Fraccionamiento Modena

Fraccionamiento Montebello

Fraccionamiento Panorámico I

Fraccionamiento Residencial Coyula

Fraccionamiento Rinconada de Coyula

Fraccionamiento Rinconada de Los Cerezos

Fraccionamiento Rinconada Paraíso

Fraccionamiento Terrasolare

Fraccionamiento Valle Verde

Fraccionamiento Jardines de La Cruz Oriente

Fraccionamiento Jardines del Rosario

Fraccionamiento Panorámico II

Fraccionamiento San Miguel La Punta

Fraccionamiento Los Sabinos

Francisco Villa

Frente Popular Tonaltecas

Fuentes del Nilo

Hacienda Real

Hacienda San Francisco

Haciendas de La Reina

Haciendas de La Reina II

Hernández Loza

Hidalgo

Hipódromo

Hornos

Huertas de San Gaspar

Huertas del Valle

Infonavit La Soledad

Infonavit Río Nilo

Infonavit Tonalá (Río Nilo)

Jardines de Elizabeth

Jardines de La Cruz Oriente

Jardines de La Reina

Jardines de San Rafael

Jardines de Tonalá

Jardines del Prado

Jardines del Rosario

Jauja

Jazmín

Jericó

Jesús Nazaret

José Vasconcelos

La Alberca

La Alfarera

La Artesana

La Calma

La Castellana

La Cofradía

La Comalea

La Concha

La Cuchara

La Esperanza

La Forja

La Gigantera

La Guadalupana

La Hortaliza

La Huerta

La Isla

La Ladrillera

La Loma

La Loma Infonavit

La Loma Residencial

La Mesa

La Mojonera

La Noria

La Perseverancia

La Pila

La Plancha

La Providencia

La Puerta

La Punta

La Quinta Catalina

La Severiana

La Sillita

Ladrillera La Curva

Larguero

Las Águilas

Las Conchitas

Las Gabrielas

Las Huertas

Las Lomas

Las Lomas Residencial

Las Palomas

Las Puertas

Las Torres

Laureles de Tonalá

Lázaro Cárdenas (Barranquitas)

Lázaro Cárdenas del Río

Leyes de Reforma

Llano Verde

Loma Bonita

Loma de Los Pájaros

Loma del Zárate (Ahuatán)

Loma Dorada

Loma Extendida

Lomas de Aztlán

Lomas de La Soledad

Lomas de Los Pájaros

Lomas de San Miguel III

Lomas de Tonalá

Lomas del Camichines

Lomas del Laurel

Lomas del Laurel I

Lomas del Laurel II

Lomas del Manantial

Lomas del Nilo

Los Álvarez

Los Amiales

Los Camichines

Los Camichines I

Los Cerezos

Los Chirimoyos

Los Cipreses

Los Conejos

Los Geranios

Los Girasoles

Los Limones

Los Manguitos

Los Naranjos

Los Pajaritos

Los Pinos

Los Pocitos

Los Puestos

Los Tulipanes

Luis Alonso González

Luis Donaldo Colosio

Mirador de La Reina

Mirador del Rey

Mirador del Sol

Mirador del Sur

Mirador del Sur Fraccionamiento

Mirador Los Conejos

Mirador Oriente

Misión Acueducto

Misión de La Cantera

Misión de Los Viñedos

Misión de Los Viñedos II

Misión de Los Viñedos III

Misión de Los Viñedos IV

Misión de Los Viñedos V

Misión El Campanario

Misión La Valenciana

Misión San Francisco II

Misión San Francisco III

Nueva Aurora Residencial

Nueva Lázaro Cárdenas

Nuevo Israel

Osorio Comunal

Pachanguillo

Paraíso

Paseo Coto Tonalá

Paseo de La Cañada

Paseo Puente Viejo

Paseos de Santiago

Paseos de Tonalá

Paseos del Pedregal

Paseos del Valle

Pedregal Tonalá

Pinar de Las Palomas

Pinar de Las Palomas I

Pinar de Las Palomas II

Plan del Rosario

Plaza Camichines

Poder Popular

Potrero de San Francisco

Potrero de San José

Praderas de Oriente (El Mirador)

Praderas del Sol

Praderas Tonallan

Prado Arboledas

Prado de La Higuera

Prados Coyula

Prados de La Cruz

Prados de La Cruz II

Prados de La Higuera

Prados del Maguey

Privadas de La Reina

Pueblito del Sol

Puerta del Rosario

Puerta del Sol

Puerta Vieja

Puesta del Sol

Quinta Catalina

Quintas de Tateposco

Quintas El Paraíso

Rancho de La Cruz

Real Tonalá

Residencial Plaza Camichines

Residencias del Prado

Rey Xólotl

Reina Alta

Rincón del Paraíso

Rinconada de Coyula

Rinconada de La Presa

Rinconada de Las Azaleas

Rinconada de San Lorenzo

Rinconada del Mezquite

Rinconada del Parque

Rinconada del Rosario

Rinconada del Sol

Rinconada La Providencia

Rinconada La Providencia II Sección

Rinconada La Providencia III Sección

Rinconada San Francisco

Rubén Jaramillo

Salvador López Portillo

San Elías

San Francisco de la Soledad

San Gaspar

San Gaspar de las Flores

San José

San José de Coyula

San Martín de Las Flores

San Mateo

San Miguel La Punta

San Ramón Gutiérrez

Santa Anita

Santa Cruz

Santa Cruz de Las Huertas

Santa Isabel

Santa Isabel II

Santa Paula

Santa Paula Tapatío

Santa Rosa

Tateposco

Senderos de Santiago

Tenamaxtli

Tinajitas

Tonalá Centro

Tonaltecas

Tonaltecas I

Tonantzin

Unidad Habitacional Revolución

Unidad Habitacional Loma Sur

Valentín Campa

Valle de La Reina

Valle de Los Leones

Valle del Sol

Valle Verde

Veinte de Noviembre

Verona

Vía Nova

Villas de Altamira

Villas de La Cruz (El Roble)

Villas de Santiago

Villas de Zalatitán

Villas del Bosque

Villas del Cortijo

Villas del Oriente

Villas del Oriente II

Vista del Rey

Vistas de Tonalá

Vistas del Pedregal

Vistas del Pedregal II

Vistas del Pedregal III

Vistas del Rey

Vistas del Tonallan

Vistas del Valle

Xicoxóchil

Zalatitán

¿Por qué habrá un megacorte de agua en Tonalá y otros municipios del AMG?

El Siapa anunció que este megacorte reemplaza al mantenimiento tradicional de Semana Santa, y será para realizar trabajos preventivos en la infraestructura hidráulica del AMG.

Explicó que estas labores buscan garantizar la continuidad, eficiencia y calidad del suministro de agua, y que son necesarios para preservar el equipamiento, ya que la operación continua genera desgaste y desajustes. De no realizarse, se corre el riesgo de afectaciones mayores en el servicio.

De forma simultánea, se llevará a cabo una intervención programada en la subestación eléctrica de la planta de bombeo de Chapala, importante para su correcto funcionamiento.

La intervención requerirá, dijo el organismo, la interrupción temporal del suministro de agua en 892 colonias abastecidas por las plantas potabilizadoras No. 1 "Miravalle" y No. 2 "Las Huertas", de las que 375 son de Tonalá, pero además estarán:

205 colonias de Guadalajara

65 colonias de Zapopan

247 colonias de Tlaquepaque

¿Cómo pedir una pipa de agua al Siapa?

Para apoyar a la población durante los trabajos, el Siapa señaló que habrá un operativo especial con pipas gratuitas, priorizando las zonas más afectadas.

Los usuarios que requieran este servicio pueden contactar a Siapatel, marcando al 073, o solicitarlo a través de las redes sociales oficiales del organismo en X y Facebook (@siapagdl).

¿Por qué cambió el megacorte de Semana Santa a principios de 2026?

El Siapa anunció un cambio en el calendario de obras, las cuales pasaron de la Semana Santa (cuando comúnmente se llevan a cabo) a principios de 2026, coincidiendo con la temporada invernal. La explicación es que se busca minimizar el impacto en los hogares y facilitar una recuperación más rápida del servicio, aprovechando que el clima de invierno se asocia con un menor consumo de agua.

¿Cuándo volverá el agua al AMG, incluido el municipio de Tonalá?

Las cuentas oficiales del organismo en redes sociales y su sitio web institucional mantendrán informada a la ciudadanía sobre el progreso de las obras.

El restablecimiento completo del suministro será de manera gradual tras la conclusión de los trabajos. Los plazos de recuperación se estiman entre la noche del sábado 3 de enero de 2026 y el miércoles 7 de enero, variando en función de la topografía de cada zona y las condiciones operativas.

