El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) anunció un corte en el suministro de agua que afectará a 375 colonias del municipio de Tonalá, dentro del Área Metropolitana de Guadalajara. Esta interrupción se debe a labores de mantenimiento preventivo en la infraestructura hidráulica y está programada para iniciar el sábado 3 de enero de 2026 a la 01:00 horas, con una duración estimada de 13 horas.El Siapa anunció que este megacorte reemplaza al mantenimiento tradicional de Semana Santa, y será para realizar trabajos preventivos en la infraestructura hidráulica del AMG.Explicó que estas labores buscan garantizar la continuidad, eficiencia y calidad del suministro de agua, y que son necesarios para preservar el equipamiento, ya que la operación continua genera desgaste y desajustes. De no realizarse, se corre el riesgo de afectaciones mayores en el servicio.De forma simultánea, se llevará a cabo una intervención programada en la subestación eléctrica de la planta de bombeo de Chapala, importante para su correcto funcionamiento.La intervención requerirá, dijo el organismo, la interrupción temporal del suministro de agua en 892 colonias abastecidas por las plantas potabilizadoras No. 1 "Miravalle" y No. 2 "Las Huertas", de las que 375 son de Tonalá, pero además estarán:Para apoyar a la población durante los trabajos, el Siapa señaló que habrá un operativo especial con pipas gratuitas, priorizando las zonas más afectadas.Los usuarios que requieran este servicio pueden contactar a Siapatel, marcando al 073, o solicitarlo a través de las redes sociales oficiales del organismo en X y Facebook (@siapagdl).El Siapa anunció un cambio en el calendario de obras, las cuales pasaron de la Semana Santa (cuando comúnmente se llevan a cabo) a principios de 2026, coincidiendo con la temporada invernal. La explicación es que se busca minimizar el impacto en los hogares y facilitar una recuperación más rápida del servicio, aprovechando que el clima de invierno se asocia con un menor consumo de agua.Las cuentas oficiales del organismo en redes sociales y su sitio web institucional mantendrán informada a la ciudadanía sobre el progreso de las obras.El restablecimiento completo del suministro será de manera gradual tras la conclusión de los trabajos. Los plazos de recuperación se estiman entre la noche del sábado 3 de enero de 2026 y el miércoles 7 de enero, variando en función de la topografía de cada zona y las condiciones operativas. *Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF