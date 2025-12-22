Lunes, 22 de Diciembre 2025

Estas son las colonias de Guadalajara que se quedarán sin agua

Los habitantes de las colonias afectadas en Guadalajara podrían experimentar baja presión o falta total del servicio durante el periodo de intervención

Por: Moisés Figueroa

El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) informó que el próximo sábado 3 de enero de 2026, a partir de la 01:00 de la madrugada, se llevará a cabo una suspensión temporal del servicio de agua potable en 205 colonias del municipio de Guadalajara, debido a trabajos de mantenimiento preventivo en la infraestructura hidráulica.

De acuerdo con el organismo, las labores tendrán una duración aproximada de 13 horas y forman parte de una intervención programada para preservar el funcionamiento seguro y eficiente de los sistemas de abastecimiento, los cuales presentan desgaste natural por su operación continua.

Los trabajos se realizarán en las plantas potabilizadoras No. 1 Miravalle y No. 2 Las Huertas, desde donde se abastece a gran parte de la ciudad. El SIAPA advirtió que, de no efectuarse estas acciones de manera oportuna, podrían generarse afectaciones mayores e incluso riesgos de fallas graves en el suministro de agua.

Como consecuencia de estas maniobras, los habitantes de las colonias afectadas en Guadalajara podrían experimentar baja presión o falta total del servicio durante el periodo de intervención.

Una vez concluidos los trabajos, el restablecimiento del suministro se realizará de forma gradual, con tiempos de recuperación que podrían extenderse desde la noche del sábado 3 hasta el miércoles 7 de enero, dependiendo de las condiciones operativas y la topografía de cada zona.

Te compartimos la lista de las colonias afectadas de Guadalajara:

  1. 1 de mayo
  2. 18 de Marzo
  3. 5 de mayo
  4. Agustín Yáñez
  5. 8 de Julio
  6. Abastos
  7. Álamo Industrial
  8. Alcalde Barranquitas
  9. Aldama Tetlán
  10. Aarón Joaquín
  11. Americana
  12. Analco
  13. Arandas
  14. Arcos
  15. Arcos Vallarta
  16. Artesanos (Sagrada Familia y/o Jesús)
  17. Atlas
  18. Balcones de La Joya
  19. Balcones de Oblatos
  20. Barragán Hernández
  21. Beatriz Hernández
  22. Belisario Domínguez
  23. Benito Juárez
  24. Blanco y Cuellar
  25. Bosques de la Victoria
  26. Brisas del Nilo
  27. Bosques del Boulevard
  28. Cantarranas
  29. Centro Barranquitas
  30. Centro Guadalajara
  31. Circunvalación Belisario
  32. Circunvalación Oblatos
  33. Colinas de Huentitán
  34. Colón
  35. Colón Industrial
  36. Comercial Abastos
  37. Correccional
  38. Cuauhtémoc
  39. Cumbres del Nilo
  40. Del Barro
  41. Del Bosque
  42. Del Fresno
  43. Del Sur
  44. Del Periodista
  45. Dr. Atl
  46. Dr. Valentín Gómez Farías
  47. Echeverría
  48. El Álamo
  49. El Bethel
  50. El Dean
  51. El Manantial
  52. El Rastro
  53. El Retiro
  54. El Rocío
  55. El Rosario
  56. El Verde (Planetario)
  57. El Zalate
  58. Electricistas
  59. Federalismo
  60. Ferrocarril
  61. Flamingo
  62. Fraccionamiento Bosques de La Victoria
  63. Fraccionamiento Jardines del Sauz
  64. Francisco Villa
  65. Guadalajara Oriente
  66. Heliodoro Hernández Loza
  67. Hermosa Provincia
  68. Hernández Romo
  69. Higuerillas
  70. Hormiguero
  71. Huentitán El Alto
  72. Huentitán El Bajo
  73. Huerta Baeza
  74. Independencia
  75. Independencia Oriente
  76. Insurgentes
  77. Jardines de Guadalupe
  78. Jardines de La Barranca
  79. Jardines de La Cruz
  80. Jardines de La Paz
  81. Jardines de La Victoria Sur
  82. Jardines de Los Historiadores
  83. Jardines de Los Poetas
  84. Jardines de San Francisco
  85. Jardines de Santa Isabel
  86. Jardines del Bosque
  87. Jardines del Rosario
  88. Jardines Plaza del Sol
  89. Joyas del Nilo
  90. Juan Diego
  91. La Aurora
  92. La Campesina
  93. La Esperanza (La Federacha)
  94. La Guadalupana
  95. La Joya
  96. La Joyita
  97. La Longaniza
  98. La Nogalera
  99. La Normal
  100. La Paz
  101. La Penal
  102. La Perla
  103. Lagos de Oriente
  104. Lagos del Country
  105. Las Conchas
  106. Las Huertas
  107. Las Juntas
  108. Las Torres
  109. Lázaro Cárdenas
  110. Libertad
  111. Lindavista
  112. Lomas de Oblatos
  113. Lomas de Polanco
  114. Lomas de Río Verde
  115. Lomas de San Eugenio
  116. Lomas de San Pedro
  117. Lomas del Gallo
  118. Lomas del Paradero
  119. Lomas Independencia
  120. López de Legazpi
  121. López Portillo
  122. Los Arrayanes
  123. Magaña
  124. Margarita Maza de Juárez
  125. Medrano
  126. Mercado de Abastos
  127. Mexicaltzingo
  128. Mezquitán
  129. Mezquitán Country
  130. Miguel Hidalgo
  131. Mirador
  132. Mirador Álamo Industrial
  133. Miravalle
  134. Miravalle Sección 2
  135. Miravalle Sección Nueve
  136. Modelo
  137. Moderna
  138. Monumental
  139. Morelos
  140. Oblatos
  141. Oblatos Poniente
  142. Obrera
  143. Observatorio
  144. Olímpica
  145. Parque Industrial El Álamo
  146. Parques de San Pedro
  147. Parques del Nilo I
  148. Plutarco Elías Calles
  149. Polanco
  150. Polanquito
  151. Popular
  152. Popular Hornos
  153. Postes Cuates
  154. Prados del Nilo
  155. Progreso
  156. Quinta Velarde
  157. Rancho Blanco
  158. Real
  159. Reforma
  160. Residencial de la Cruz
  161. Residencial de la Barranca
  162. Revolución
  163. Rincón de Agua Azul
  164. Rinconada de la Arboleda
  165. Río Verde
  166. San Andrés
  167. San Antonio
  168. San Carlos
  169. San Eugenio
  170. San Isidro
  171. San Isidro Oblatos
  172. San Joaquín
  173. San José del Sauz
  174. San José Río Verde
  175. San Juan Bosco
  176. San Juan de Dios
  177. San Juan de Dios II
  178. San Marcos
  179. San Martín
  180. San Miguel de Huentitán
  181. San Miguel de Mezquitán
  182. San Rafael
  183. San Rafael Residencial
  184. San Vicente
  185. Santa Cecilia
  186. Santa Eduwiges
  187. Santa María de Silo
  188. Santa María
  189. Santa Rosa
  190. SUTAJ
  191. Talpita
  192. Tetlán
  193. Tetlán Río Verde
  194. Universitaria
  195. Vallarta
  196. Valle del Álamo
  197. Verde Valle
  198. Vicente Guerrero
  199. Victoria
  200. Villa Guerrero
  201. Villa Hermosa
  202. Villa Vicente Guerrero
  203. Villas de Guadalupe
  204. Vistas del Nilo
  205. Zona Industrial

