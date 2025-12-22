El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) informó que el próximo sábado 3 de enero de 2026, a partir de la 01:00 de la madrugada, se llevará a cabo una suspensión temporal del servicio de agua potable en 205 colonias del municipio de Guadalajara, debido a trabajos de mantenimiento preventivo en la infraestructura hidráulica.De acuerdo con el organismo, las labores tendrán una duración aproximada de 13 horas y forman parte de una intervención programada para preservar el funcionamiento seguro y eficiente de los sistemas de abastecimiento, los cuales presentan desgaste natural por su operación continua.Los trabajos se realizarán en las plantas potabilizadoras No. 1 Miravalle y No. 2 Las Huertas, desde donde se abastece a gran parte de la ciudad. El SIAPA advirtió que, de no efectuarse estas acciones de manera oportuna, podrían generarse afectaciones mayores e incluso riesgos de fallas graves en el suministro de agua.Como consecuencia de estas maniobras, los habitantes de las colonias afectadas en Guadalajara podrían experimentar baja presión o falta total del servicio durante el periodo de intervención.Una vez concluidos los trabajos, el restablecimiento del suministro se realizará de forma gradual, con tiempos de recuperación que podrían extenderse desde la noche del sábado 3 hasta el miércoles 7 de enero, dependiendo de las condiciones operativas y la topografía de cada zona.Te compartimos la lista de las colonias afectadas de Guadalajara:MF