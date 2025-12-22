El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) informó que el próximo sábado 3 de enero de 2026, a partir de la 01:00 de la madrugada, se llevará a cabo una suspensión temporal del servicio de agua potable en 205 colonias del municipio de Guadalajara, debido a trabajos de mantenimiento preventivo en la infraestructura hidráulica.

De acuerdo con el organismo, las labores tendrán una duración aproximada de 13 horas y forman parte de una intervención programada para preservar el funcionamiento seguro y eficiente de los sistemas de abastecimiento, los cuales presentan desgaste natural por su operación continua.

Los trabajos se realizarán en las plantas potabilizadoras No. 1 Miravalle y No. 2 Las Huertas, desde donde se abastece a gran parte de la ciudad. El SIAPA advirtió que, de no efectuarse estas acciones de manera oportuna, podrían generarse afectaciones mayores e incluso riesgos de fallas graves en el suministro de agua.

Como consecuencia de estas maniobras, los habitantes de las colonias afectadas en Guadalajara podrían experimentar baja presión o falta total del servicio durante el periodo de intervención.

Una vez concluidos los trabajos, el restablecimiento del suministro se realizará de forma gradual, con tiempos de recuperación que podrían extenderse desde la noche del sábado 3 hasta el miércoles 7 de enero, dependiendo de las condiciones operativas y la topografía de cada zona.

Te compartimos la lista de las colonias afectadas de Guadalajara:

1 de mayo 18 de Marzo 5 de mayo Agustín Yáñez 8 de Julio Abastos Álamo Industrial Alcalde Barranquitas Aldama Tetlán Aarón Joaquín Americana Analco Arandas Arcos Arcos Vallarta Artesanos (Sagrada Familia y/o Jesús) Atlas Balcones de La Joya Balcones de Oblatos Barragán Hernández Beatriz Hernández Belisario Domínguez Benito Juárez Blanco y Cuellar Bosques de la Victoria Brisas del Nilo Bosques del Boulevard Cantarranas Centro Barranquitas Centro Guadalajara Circunvalación Belisario Circunvalación Oblatos Colinas de Huentitán Colón Colón Industrial Comercial Abastos Correccional Cuauhtémoc Cumbres del Nilo Del Barro Del Bosque Del Fresno Del Sur Del Periodista Dr. Atl Dr. Valentín Gómez Farías Echeverría El Álamo El Bethel El Dean El Manantial El Rastro El Retiro El Rocío El Rosario El Verde (Planetario) El Zalate Electricistas Federalismo Ferrocarril Flamingo Fraccionamiento Bosques de La Victoria Fraccionamiento Jardines del Sauz Francisco Villa Guadalajara Oriente Heliodoro Hernández Loza Hermosa Provincia Hernández Romo Higuerillas Hormiguero Huentitán El Alto Huentitán El Bajo Huerta Baeza Independencia Independencia Oriente Insurgentes Jardines de Guadalupe Jardines de La Barranca Jardines de La Cruz Jardines de La Paz Jardines de La Victoria Sur Jardines de Los Historiadores Jardines de Los Poetas Jardines de San Francisco Jardines de Santa Isabel Jardines del Bosque Jardines del Rosario Jardines Plaza del Sol Joyas del Nilo Juan Diego La Aurora La Campesina La Esperanza (La Federacha) La Guadalupana La Joya La Joyita La Longaniza La Nogalera La Normal La Paz La Penal La Perla Lagos de Oriente Lagos del Country Las Conchas Las Huertas Las Juntas Las Torres Lázaro Cárdenas Libertad Lindavista Lomas de Oblatos Lomas de Polanco Lomas de Río Verde Lomas de San Eugenio Lomas de San Pedro Lomas del Gallo Lomas del Paradero Lomas Independencia López de Legazpi López Portillo Los Arrayanes Magaña Margarita Maza de Juárez Medrano Mercado de Abastos Mexicaltzingo Mezquitán Mezquitán Country Miguel Hidalgo Mirador Mirador Álamo Industrial Miravalle Miravalle Sección 2 Miravalle Sección Nueve Modelo Moderna Monumental Morelos Oblatos Oblatos Poniente Obrera Observatorio Olímpica Parque Industrial El Álamo Parques de San Pedro Parques del Nilo I Plutarco Elías Calles Polanco Polanquito Popular Popular Hornos Postes Cuates Prados del Nilo Progreso Quinta Velarde Rancho Blanco Real Reforma Residencial de la Cruz Residencial de la Barranca Revolución Rincón de Agua Azul Rinconada de la Arboleda Río Verde San Andrés San Antonio San Carlos San Eugenio San Isidro San Isidro Oblatos San Joaquín San José del Sauz San José Río Verde San Juan Bosco San Juan de Dios San Juan de Dios II San Marcos San Martín San Miguel de Huentitán San Miguel de Mezquitán San Rafael San Rafael Residencial San Vicente Santa Cecilia Santa Eduwiges Santa María de Silo Santa María Santa Rosa SUTAJ Talpita Tetlán Tetlán Río Verde Universitaria Vallarta Valle del Álamo Verde Valle Vicente Guerrero Victoria Villa Guerrero Villa Hermosa Villa Vicente Guerrero Villas de Guadalupe Vistas del Nilo Zona Industrial

