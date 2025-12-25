La celebración de la Nochebuena y Navidad dejó mala calidad del aire, por lo que se activaron precontingencias atmosféricas en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) informó que se activaron dichas precontingencias por la acumulación de los contaminantes en la metrópoli.

En la estación de monitoreo atmosférico de Santa Fe, en Tlajomulco de Zúñiga, se han registrado índices de 144 puntos de partículas PM2.5.

En la zona de Las Pintas, en el municipio de El Salto, también se decretó la precontingencia tras registros de 130 puntos de partículas PM10.

En la estación de monitoreo de Miravalle, ubicada en los límites de Tlaquepaque y Guadalajara, se activó la precontingencia atmosférica por registros de 128 y 108 puntos respectivamente de PM10 y PM2.5.

Dichas partículas son emisiones contaminantes que han sido originadas por la combustión de gasolina o diésel en automotores, pero también por la quema de fogatas, pirotecnia o polvo.

La Semadet emite recomendaciones para la población como la prohibición de cualquier tipo de quema, reducir el uso del vehículo, evitar actividades al aire libre y proteger a adultos mayores, niños menores de 5 años y personas con enfermedades respiratorias.

