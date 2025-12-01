Jalisco y Cataluña acuerdan colaboración en innovación, ciencia y tecnología

En el marco de la Feria Internacional de Libro (FIL), que tiene como invitada de honor a la ciudad de Barcelona, España, los gobiernos de Jalisco y Cataluña firmaron un memorándum de entendimiento para fortalecer los trabajos conjuntos en materia de innovación, ciencia y tecnología, así como en infraestructura digital, cultura e industrias creativas, cambio climático y medio ambiente, igualdad de género y cuidados, industria audiovisual y fílmica, entre otros. Además, como parte de esta iniciativa, se proyecta un vuelo directo de Guadalajara a Barcelona.

El gobernador Pablo Lemus y el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa Roca, suscribieron el acuerdo esta mañana en Casa Jalisco. El objetivo es desarrollar actividades en ámbitos de interés común para ambos gobiernos, con lo que se creará un comité de seguimiento y coordinación que se reunirá cada dos años.

Proyectan vuelo directo Guadalajara – Barcelona

El político catalán señaló que Jalisco y Cataluña comparten muchas similitudes, lo que les permitirá compartir experiencias en un contexto geopolítico cambiante. Adelantó que, desde su gobierno, intensificarán las acciones para lograr la conexión aérea directa entre las capitales de ambos Estados.

"Vamos a trabajar conjuntamente para lograr lo antes posible un vuelo directo entre Guadalajara y Barcelona. Pensamos que el grado que ya existe hoy entre ambas ciudades y ambos territorios justifica, y casi que pide, que haya una comunicación directa mediante el establecimiento de un vuelo. En ese sentido, yo puedo hablar desde el gobierno de Cataluña: vamos a dar todo el apoyo institucional y de la índole que haga falta para que esto sea una realidad lo antes posible y facilite este intercambio que ya existe de relaciones", expresó.

Por su parte, el gobernador destacó que las relaciones entre ambos Estados se han fortalecido desde abril pasado, con agendas conjuntas en turismo, negocios, ciencia, innovación y tecnología. Enfatizó en los trabajos para lograr el vuelo directo entre ambas capitales.

"Vamos a trabajar de manera conjunta para lograr tener una mayor conectividad aérea, directa, entre Barcelona y Guadalajara, con la posibilidad de un vuelo directo entre nuestras ciudades".

Supercomputadora, una de las metas para Jalisco tras acuerdo con Cataluña

Además, como parte de este acuerdo también se contemplan relaciones de colaboración similares a las que mantiene el Gobierno federal y Cataluña. En el marco de la construcción de Coatlicue, la primera supercomputadora más poderosa de América Latina en México, científicos nacionales podrán utilizar, mientras se desarrolla esta infraestructura, recursos del Barcelona Supercomputing Center (BSC) para adelantar trabajos prioritarios. Esto es posible gracias al convenio firmado entre la federación y el Centro Nacional de Supercomputación en España.

En Jalisco, el mandatario estatal afirmó que se proyecta que Guadalajara se convierta en sede de un centro de supercomputadora similar al que tiene la capital catalana. "La Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco en sí, ha sido considerado el Sillicon Valley de Latinoamérica, y estamos muy interesados en seguir creciendo en el área de ciencia, innovación y tecnología. El intercambio de estudiantes también es una parte fundamental en la academia para que muchos estudiantes puedan ir y venir entre Barcelona y Guadalajara".

Mateo Valero, director del BSC, explicó que la primera parte del acuerdo comprende la capacitación de profesionistas mexicanos en el manejo de la supercomputadora, para posteriormente discutir temas de investigación y emprender proyectos conjuntos.

"Dentro de este acuerdo habrá el estudio de poner un supercomputador en Jalisco, de características adecuadas a los tiempos. Cuando digo adecuadas a los tiempos indico que, así como nosotros hemos ayudado a la supercomputación y los datos, hemos ayudado a la inteligencia artificial a que muestre todo su poderío. Ahora la inteligencia artificial nos está devolviendo los favores", comentó.

"El acuerdo de formación no hemos parado, estamos en contacto con la Universidad (de Guadalajara). Eso es inmediato, el que venga gente allá (sic), que traigamos gente. Eso ya lo hemos hecho alguna vez, pero ahora de manera más formal. La instalación de las máquinas tiene el problema de que hay que adecuar el sitio, dependiendo de la capacidad de la máquina" , precisó Valero.

