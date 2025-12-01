El programa Yo Jalisco Apoyo para el Transporte, impulsado por el Gobierno del Estado, anunció una nueva jornada de entrega de tarjetas este miércoles 3 de diciembre en Zapopan, con el objetivo de facilitar el acceso al transporte público a estudiantes, adultos mayores, personas con discapacidad y sus cuidadores, mujeres jefas de familia y familiares de personas desaparecidas.

A través de la tarjeta Yo Jalisco, los beneficiarios reciben un subsidio parcial o total en el costo de los viajes, lo que permite que la movilidad no sea una carga económica y que más personas puedan desplazarse con facilidad hacia sus centros de estudio, trabajo o atención médica.

El apoyo que recibirán los beneficiarios el próximo martes consta de la entrega de tarjetas con un subsidio del 100% en los traslados del transporte público a beneficiarios previamente registrados en el programa.

¿Dónde entregarán las nuevas tarjetas para el transporte?

De acuerdo con la Secretaría del Sistema de Asistencia Social (SSAS), la cita serácerca de la Estación de tren Zapopan Centro, en la Unidad República, Calle Emilio Carranza, esquina Hidalgo, en un horario de 09:00 a 15:00 horas.

Los organizadores señalan que únicamente podrán asistir quienes aparezcan en el listado oficial de beneficiarios.

Para recibir la tarjeta, deberán presentar una identificación oficial con fotografía, como INE o pasaporte, y acudir dentro del horario asignado.

Asimismo, las autoridades estatales recordaron que la entrega se realiza de manera gratuita, sin intermediarios y solo en el día mencionado, por lo que se invita a la población beneficiada a acudir directamente al punto de distribución.

Por último, el Gobierno recuerda a los beneficiarios que el uso de las tarjetas se extiende a distintos medios de transporte en el Área Metropolitana de Guadalajara, entre ellos el Tren Ligero, SITREN, Mi Macro Calzada, Mi Macro Periférico y rutas tradicionales. También se incluyen municipios como Ciudad Guzmán, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta.

