Guadalajara avala transporte público en Huentitán y Lomas del Paraíso

El Ayuntamiento de Guadalajara avaló la creación de un sistema de transporte público prestado por camionetas para la zona norte del municipio, específicamente, cerca de la localidad de Huentitán.

Se trató de la firma de suscripción del acuerdo de colaboración con el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) para llevar 10 camionetas tipo Van a 10 colonias del norte del municipio, entre ellas, Lomas del Paraíso y Huentitán .

A favor del proyecto votaron todas las fracciones edilicias, incluyendo Morena. De acuerdo con la presidenta municipal, Verónica Delgadillo , serían dos líneas de vehículos para atender a 10 colonias con una población beneficiada estimada de 63 mil usuarios y usuarias.

" Dos líneas de vehículos, un poco más compactos que un camión, que pueda transitar en sus colonias para que los puedan conectar a puntos articuladores de la movilidad, a estaciones donde puedan tomar otro tipo de servicios. Van a ser 10 colonias, con una población atendida potencial de 63 mil personas ".

El servicio será prestado en conjunto con el Gobierno de Jalisco mediante la Secretaría de Transporte.

Lee también: Los mejores memes tras la eliminación de Chivas del Apertura 2025

La polémica desatada por Morena

La polémica surgió en torno a la entrega de las camionetas, ya que, de acuerdo con el regidor de Morena, José María "Chema" Martínez , fueron empresas inmobiliarias quienes hicieron entrega de las camionetas como contraprestación al ayuntamiento a cambio de seguir llevando a cabo sus obras.

" Les quieren perdonar los delitos hablando de una compensación y mitigación, es decir, la obligación que tiene para con todos nosotros. Aquí se les hace fácil perdonarles a los delincuentes, por motivos seguramente de un negocio ", acusó.

En contraste, los regidores de Movimiento Ciudadano defendieron que se busca beneficiar a la población de la zona norte del municipio con este servicio de transporte.

En otros temas, el cabildo tapatío también aprobó un convenio de colaboración administrativa con el organismo público descentralizado de la administración pública municipal denominado GDLimpia y la modificación a la concesión con la empresa encargada de las luminarias del municipio.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF