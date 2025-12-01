Entregan apoyos a artistas de Zapopan

La Dirección de Promoción Económica del Gobierno de Zapopan hizo entrega de los proyectos del programa Apoyo a la Cultura. Dicho programa busca impulsar a creadores del municipio mediante financiamiento directo para la realización de sus iniciativas.

Se trata de la tercera generación del programa, con el cual se busca promover condiciones dignas para el desarrollo cultural y de apostar por la profesionalización, la innovación y la proyección del talento local.

El coordinador General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, Salvador Villaseñor, resaltó que "el apoyo a la cultura es prácticamente un eje fundamental de este gobierno", por ello, deberán apostar por invertir en la cultura.

Resaltó que el apoyo a los artistas locales es parte fundamental en la administración encabezada por el alcalde Juan José Frangie, al señalar que los artistas no se pueden dedicar de tiempo completo a sus actividades artísticas, por lo cual se seguirán impulsando estas políticas públicas para que se cumplan los sueños de los nuevos talentos.

“Lo que nosotros queremos es que el arte se dediquen 100% al arte y la parte que nos corresponde a nosotros como Gobierno y como todo lo que acaba de emocionar nuestros aliados es lo que hacemos por usted y por supuesto este trabajo es para ustedes”, dijo.

Una de las beneficiarias de la tercera generación es Natalia Guadalupe Ávalos Rosales, quien destacó que los apoyos que se otorgan pueden llegar a eventos nacionales e internacionales que sirven de experiencia para el desarrollo del talento y la exposición de la cultura mexicana.

El municipio recordó que durante la administración 2021–2024, se otorgaron 34 apoyos económicos, con una inversión pública de 3 millones de pesos, con lo que buscan consolidar un modelo de acompañamiento a la comunidad artística.

Y para el periodo 2024–2027, el gobierno municipal incrementó la bolsa total a 10 millones de pesos, lo que permitió beneficiar a 33 artistas con apoyos que, por primera vez, alcanzan hasta 150 mil pesos por proyecto.

MF