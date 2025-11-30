¿Cuándo será inaugurada la Línea 4 del Tren Ligero?

El Gobierno de Tlajomulco confirmó la fecha en la que se tiene programada la inauguración de la Línea 4 del Tren Ligero, proyecto con el que se pretende mejorar la movilidad en el sur de la ciudad y la conectividad de los habitantes de la zona con el resto del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

De acuerdo con el Gobierno de Jalisco, la Línea 4 será la primera ruta de transporte de pasajeros en México que se incorporará al derecho de vía del tren de carga.

El recorrido de la nueva alternativa de transporte público masivo, de cerca de 21 kilómetros, atravesará tres municipios de la metrópoli: Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque y el sur de Guadalajara. A lo largo del trazo viven actualmente 275 mil personas y se localizan diversos comercios, bodegas y naves industriales.

¿Cuándo inicia operaciones la Línea 4?

El arranque de la Línea 4 se tiene programado para el próximo 15 de diciembre, de acuerdo con autoridades estatales y municipales. Durante el inicio de operaciones, el acceso será gratuito para las y los usuarios.

La ruta contempla nueve estaciones: Tlajomulco Centro, CUTLAJO, Lomas del Sur, El Cuervo, Concepción del Valle, Real del Valle, Acueducto, y Las Juntas. Se estima que el tiempo de recorrido completo será de 35 minutos. Asimismo, se prevé que en sus inicios, la Línea mueva a cerca de 116 mil usuarios al día.

Cabe decir que la Línea 4 conectará con otros sistemas de transporte masivo de la ciudad: Mi Macro Periférico y Mi Macro Calzada. La tarjeta de Mi Movilidad podrá emplearse como método de pago.

La ruta contempla nueve estaciones. ESPECIAL/Gobierno de Jalisco

Nodo vial El Cuervo concluirá en el 2026

Durante un recorrido de supervisión llevado a cabo esta semana, se confirmaron avances sustanciales en la obra estratégica de la estación El Cuervo de la Línea 4, que ya opera en fase de pruebas.

La supervisión estuvo encabezada por el presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez; el secretario de Infraestructura y Obra Pública de Jalisco, David Zamora Bueno; y el secretario de Transporte en la entidad, Diego Monraz Villaseñor.

Se informó que el nodo vial El Cuervo, la obra de infraestructura vial que conecta el camino Lerdo de Tejeda, el Camino a Unión del Cuatro y el camino a San Sebastián el Grande quedará listo durante el primer trimestre del 2026.

