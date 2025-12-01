La Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres presentó esta mañana los Lineamientos para la Promoción y Difusión de Contenidos Libres de Estereotipos de Género, Revictimización y Lenguaje Sexista, mediante el cual hacen un llamado a los medios de comunicación a usar un lenguaje incluyente y erradicar la violencia contra las mujeres.

Gabriela Loya, titular de la dependencia, explicó que el objetivo de estos lineamientos no es censurar ni obstaculizar la labor de los medios de comunicación, cuya contribución a la sociedad jalisciense es de innegable labor. Su propósito principal es proteger la labor de todas las personas evitando cualquier forma de violencia, discriminación y desigualdad de género.

“Se hace un llamado a los medios de comunicación a sumarse en una alianza estratégica por la construcción de un Jalisco más libre, igualitario y en paz”, dijo.

Añadió que estos lineamientos nacen de la Ley Estatal para la Igualdad y la información fue recabada en mesas de trabajo, donde participaron funcionarios de diversas dependencias de gobierno, organismos y asociaciones de la sociedad civil.

“En esas mesas se nos señaló con claridad lo que duele y lastima todos los días, el lenguaje excluyente y discriminatorio”, afirmó.

“La casi nula representación de mujeres indígenas y mujeres con discapacidad, el uso del cuerpo de las mujeres como objeto de seducción comercial, la revictimización y la violencia política en razón de género, escucharlas nos permitió tener este documento vivo práctico, respetuoso de la libertad de expresión”, agregó.

La funcionaria dijo que se necesita entrar a una nueva era de inclusión dentro de la libertad de expresión y adelantó que habrá capacitación de representantes de medios de comunicación en este tema.

Salvador Zamora, secretario general de Gobierno, aseguró que estos lineamientos no buscan censurar la labor de los medios de comunicación, sino fortalecer la labor con un enfoque de derechos humanos y poniendo en el centro la dignidad de las personas.

“Dentro de esas estrategias que se han implementado están incluidos estos lineamientos que nos acaban de presentar para que podamos no censurar, que podamos concientizar el manejo de la información con un enfoque de derechos humanos y pensando siempre en la erradicación de cualquier tipo de violencia”, afirmó.

