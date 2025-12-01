Los dos agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que desaparecieron en Zapopan el pasado martes 25 de noviembre fueron localizados en la Unidad municipal de Protección Civil y Bomberos de Magdalena, a alrededor de una hora de distancia del Área Metropolitana de Guadalajara, confirmó el gobernador Pablo Lemus.

El mandatario detalló que ambos llegaron a la coordinación municipal, hecho del cual fue informado por la Fiscalía del Estado esta mañana. Uno de los agentes presenta una herida de bala en la pierna, misma que ocurrió el día que fueron privados de la libertad. Tras localizar el vehículo oficial en el que circulaban, un día después de su desaparición, se encontraron casquillos de bala, además de que la unidad contaba con impactos de proyectil de arma de fuego y los asientos tenían manchas de sangre.

Los agentes rendirán su declaración de los hechos ante la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y ya fueron trasladados a la Ciudad de México. Se desconocen las causas por las que habrían sido agredidos y privados de su libertad, pues, indicó, será ante las autoridades federales donde se esclarecerán los hechos. Lemus Navarro destacó el trabajo de colaboración con la federación en materia de seguridad en la entidad.

“Hubo una extraordinaria colaboración por parte de la Secretaría de Seguridad federal junto con el Gobierno del Estado de Jalisco. Desde que se dieron estos acontecimientos (la desaparición de los agentes), yo estuve en plena comunicación con el secretario García Harfuch. Y bueno, pues hoy la parte fundamental es que estos dos elementos se encuentran bien y que vamos a seguir trabajando de la mano con el Gobierno federal en materia de seguridad”, dijo el gobernador.

AO

