Profeco: Esta es la gasolinera más cara de Jalisco

El gobierno actual ha establecido una Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del Precio de la Gasolina , misma que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) da seguimiento. El tope establecido en el precio de la gasolina regular, al 28 de noviembre de 2025, es de 23.58 pesos por litro, sin embargo, hay establecimientos, como en Jalisco , que siguen ofreciendo el combustible a precios más elevados.

Iván Escalante, titular de la Profeco , explicó en " La Mañanera " que el objetivo de esta estrategia es que las gasolineras no obtengan un margen de ganancia mayor a 2 pesos por litro.

Gasolineras que superan el tope

Este lunes, desde Palacio Nacional, Escalante dio a conocer cuáles son las gasolineras más caras del país, entre las cuales destaca una ubicada en Jalisco. Se trata de Smartgas , ubicada en la Carretera Barra de Navidad 4855 y 4857, en Puerto Vallarta , que ofrece la gasolina regular en un precio promedio de 24.90, obteniendo un margen de ganancia de 2.67 pesos .

El resto de las gasolineras más caras son:

Petro Seven . Boulevard Jesús Valdés Sánchez 2911, Saltillo, Coahuila ( 24.99 pesos, 3.5 de ganancia )

. Boulevard Jesús Valdés Sánchez 2911, Saltillo, Coahuila ( ) Oxxo Gas . Avenida Cerro del Sobrerete 1130, Querétaro, Querétaro ( 24.99 pesos, 2.77 de ganancia )

. Avenida Cerro del Sobrerete 1130, Querétaro, Querétaro ( ) Go Gas . Avenida Chichen Itzá MZ.51 LT. AZ 01-02 SM 63, Cancún, Quintana Roo ( 24.88 pesos, 3.01 de ganancia )

. Avenida Chichen Itzá MZ.51 LT. AZ 01-02 SM 63, Cancún, Quintana Roo ( ) Red Petroil . Carretera Panamericana Durango - Parral km 162, Rodeo, Durango ( 24.70 pesos, 2.3 de ganancia )

. Carretera Panamericana Durango - Parral km 162, Rodeo, Durango ( ) Chevron . Avenida Calzada de las Américas 2683, Culiacán, Sinaloa ( 24.50 pesos, 2.33 de ganancia )

. Avenida Calzada de las Américas 2683, Culiacán, Sinaloa ( ) Pemex . Carretera Oaxaca - Puerto Ángle km 97, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca ( 24.36 pesos, 2.29 de ganancia )

. Carretera Oaxaca - Puerto Ángle km 97, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca ( ) Pemex . Calle 10 entre avenida S 13 y 15 1305, Córdoba, Veracruz (24.19 pesos, 2.02 de ganancia)

Las gasolineras más caras del país. YT / Claudia Sheinbaum Pardo

