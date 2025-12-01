Cae 22% la IED en Jalisco al cierre del tercer trimestre

Al cierre del tercer trimestre del año, la Inversión Extranjera Directa en Jalisco disminuyó un 22% , de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal.

Según la dependencia, en el acumulado al tercer trimestre se captaron 902.2 millones de dólares, frente a los mil 161 millones registrados en el mismo periodo de 2024.

De esta manera, Jalisco se ubicó por debajo de los cinco estados que más IED captaron al cierre del tercer trimestre, encabezados por Ciudad de México, Nuevo León, Estado de México, Baja California y Coahuila.

La Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado destacó, en un comunicado, que las nuevas inversiones que llegaron a Jalisco aumentaron 81% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

De acuerdo con la dependencia, Jalisco captó 333 millones de dólares en nuevas inversiones, cifra superior a los 184 millones registrados en el mismo periodo del año pasado.

El monto registrado en el tercer trimestre, respecto a nuevas inversiones, está por encima de Estados estratégicos para la atracción de nuevo capital, como Nuevo León, que reportó 319 millones de dólares, y el Estado de México, con 25 millones.

“Este desempeño confirma la confianza de empresas globales para iniciar o ampliar operaciones en el estado y reafirma el liderazgo de Jalisco en sectores de alto valor agregado, como semiconductores, tecnologías de la información, manufactura avanzada y agroindustria”, sostuvo.

