Las lluvias se fueron del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) y el pronóstico de lluvia que arranca este lunes 20 de octubre, contempla un incremento en las temperaturas, pero ¿Qué día hará más calor? Aquí los detalles del tiempo para la ciudad:

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó que la región Pacífico Centro espera, en el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado. Por la mañana, ambiente fresco a templado, siendo frío en zonas altas de Jalisco y Michoacán, y cálido en la mayor parte de Colima, sur de Michoacán y costas de la región. Durante la tarde, ambiente cálido, siendo caluroso en la mayor parte de Colima, con temperaturas máximas mayores a 35 °C en zonas de Nayarit, Jalisco y Michoacán; lluvias e intervalos de chubascos en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Viento de dirección variable de 10 a 25 km/h en la región, con rachas menores a 35 km/h en Nayarit, Colima, Jalisco y Michoacán.

Meteored prevé para este lunes en Guadalajara nubes y claros esta mañana, con temperaturas alrededor de 21 °C. Por la tarde, parcialmente nuboso y con temperaturas en torno a los 29 °C. Durante la noche, habrá nubes y claros con temperaturas cercanas a los 24 °C. Vientos del Este a lo largo del día, con una velocidad media de 9 km/h.

Lluvia en Guadalajara

Lunes 20 0% de probabilidad de lluvia 29 – 15 °C Martes 21 5% de probabilidad de lluvia 31 – 13 °C Miércoles 22 0% de probabilidad de lluvia 30 – 14 °C Jueves 23 0% de probabilidad de lluvia 30 – 14 °C Viernes 24 4% de probabilidad de lluvia 30 – 15 °C Sábado 25 5% de probabilidad de lluvia 29 – 13 °C Domingo 26 4% de probabilidad de lluvia 30 – 14 °C

Las lluvias estarán ausentes en Guadalajara durante toda la semana y, hasta ahora, el día más caluroso que se espera es el martes 21, donde los termómetros podrían llegar hasta los 31 °C .

Clima nacional

Un canal de baja presión prevalecerá al interior del territorio mexicano, y en combinación con el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico y golfo de México, e inestabilidad atmosférica en el occidente del territorio nacional, generarán lluvias puntuales fuertes en Guerrero (sureste); así como lluvias con intervalos de chubascos en Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Durango; y lluvias aisladas en zonas de Baja California Sur, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Hidalgo y Chihuahua.

Finalmente, una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico que se localizará al sur de las costas de Oaxaca y Chiapas, reforzará la probabilidad de lluvias en los estados del sur del litoral del Pacífico mexicano.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Meteored y The Weather Channel

