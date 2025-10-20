Lunes, 20 de Octubre 2025

Inapam: ¿Cómo unirse al programa de Vinculación Productiva para cobrar aguinaldo?

Con el programa de Vinculación Productiva del Inapam, los adultos mayores pueden reintegrarse al mercado laboral formal y tener derecho a aguinaldo

Con este programa, el Inapam pretende fomentar la inclusión de los adultos mayores en la sociedad. ESPECIAL

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) es una dependencia del Gobierno Federal que vela por los derechos de las personas de la tercera edad en México, con el objetivo de garantizar su bienestar. En este sentido, el instituto ofrece diversos beneficios y, aunque no otorga de forma directa un apoyo económico como el aguinaldo, sí impulsa políticas de inclusión social que permiten a los adultos mayores acceder a este tipo de prestaciones.

A través del programa de Vinculación Productiva del Inapam, este sector de la población puede reintegrarse al mercado laboral formal, tomando en cuenta sus habilidades, oficios y experiencia profesional.

Al integrarse a alguna de las empresas participantes, los beneficiarios adquieren derecho a prestaciones de ley, sueldo base y contrataciones por hora, jornada o proyecto. En algunos casos, estas prestaciones pueden ser superiores a las que marca la ley, incluyendo el pago de aguinaldo.

¿Cómo unirse al programa de Vinculación Productiva?

El registro para el programa de Vinculación Productiva es gratuito y se realiza en los módulos oficiales del Inapam, en donde se deben entregar unos documentos y llenar una solicitud de inclusión social.

Si deseas reincorporarte a la vida laboral, necesitas contar con los siguientes documentos en original:

  • Credencial del Inapam
  • Identificación oficial con fotografía

Proceso para integrarse al programa:

  1. Llenar la solicitud de inclusión social.
  2. Tener una entrevista con el promotor de Vinculación Productiva.
  3. Seleccionar la oferta de actividad productiva o voluntaria que sea de tu interés.
  4. Asistir a una entrevista con las empresas correspondientes.

Para iniciar el trámite, es necesario acudir personalmente a los módulos de Vinculación Productiva del Inapam, en un horario de 8:00 a 15:00 horas.

Puedes consultar los módulos disponibles en la sección "Acciones y Programas" del sitio web del Inapam. 

Con este programa, el Inapam pretende fomentar la inclusión de los adultos mayores en la sociedad. Cabe decir que con la credencial del instituto, los adultos mayores tienen acceso a múltiples descuentos en comercios, los cuales pueden consultarse en el Directorio de Beneficios con credencial Inapam 2025.

Asimismo, la credencial Inapam acredita la identidad de una persona, por lo que resulta útil para acceder a los programas sociales del Gobierno Federal, como la Pensión Bienestar. 

