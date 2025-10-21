Según un boletín emitido por la Fiscalía de Jalisco , 2 personas señaladas en una nueva modalidad de extorsión — Jennifer Adriana “N” y Fernando Trinidad “N” —, fueron detenidas e imputadas para investigarlas por los delitos de extorsión, lesiones y amenazas. Este martes, la dupla de supuestos extorsionadores tendrán la primera y única audiencia donde se determinará su situación legal.

Esta nueva modalidad consiste en ingresar a algún negocio, se ganan la confianza de las personas dueñas y luego crean conflictos para después amenazar con denunciar ante distintas instancias, según revelaron los trabajos realizados por la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social.

Según las investigaciones, el pasado 12 de octubre los detenidos habrían participado en una agresión ocurrida afuera de una plaza comercial ubicada en la avenida 16 de Septiembre, en el centro de Guadalajara. Se presume que Jennifer Adriana “N”, tras un desacuerdo, agredió a golpes a una vendedora y, posteriormente, Fernando Trinidad “N”, quien acompañaba a la presunta agresora, habría realizado amenazas de muerte a la víctima. Luego de este altercado, la dueña del local habría recibido distintas llamadas y mensajes por parte de ambos imputados, solicitando una suma de dinero para retirar una supuesta denuncia interpuesta y evitar que cerraran su negocio.

Tras esta situación, la dueña del negocio decidió levantar una denuncia, gracias a la cual Policías de Investigación de la Vicefiscalía lograron aprehender a ambos señalados el pasado 15 de octubre.

Ambos fueron llevados ante un Juzgado de Control, donde se determinó la prisión preventiva oficiosa para ambos por la duplicidad del término constitucional, por lo que este 21 de octubre, se realizará la audiencia donde se decidirá si se vinculan a proceso.

