Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frente número 8 —con características de estacionario sobre el oriente del golfo de México—; junto a canales de baja presión en el occidente; y la zona de baja presión al sur de Chiapas, con 20% de probabilidad para formar un ciclón tropical en 48 horas, traerán intervalos de chubascos —de 5 a 25 milímetros— en la franja costera, el sur y áreas montañosas de Jalisco. Al interior de Guadalajara y en sus municipios habrá clima semicálido durante la tarde y fresco a la noche; estas serán sus temperaturas mínimas.

¿Cuáles serán las temperaturas mínimas por municipio?

En el Área Metropolitana de Guadalajara el cielo se mantendrá con nubes y claros, temperaturas que oscilarán entre los 31 y los 16 grados centígrados, y ráfagas de viento Noreste que correrán a 43 km/h. No se descarta la probabilidad de algún chubasco puntual por la tarde y hacia la noche en sus municipios. De acuerdo con la cadena de Meteored, estas serán las temperaturas mínimas:

Guadalajara

10:00 PM a 12:00 AM Cielo despejado 24°C a 21°C

San Pedro Tlaquepaque

10:00 PM a 12:00 AM Cielo despejado 21°C a 19°C

Tonalá

10:00 PM a 12:00 AM Cielo despejado 18°C a 17°C

Zapopan

10:00 PM a 12:00 AM Cielo despejado 23°C a 21°C

Zapotlanejo

10:00 PM a 12:00 AM Cielo despejado 19°C a 18°C

Tlajomulco de Zúñiga

10:00 PM a 12:00 AM Cielo despejado 21°C a 19°C

Ixtlahuacán de los Membrillos

10:00 PM a 12:00 AM Cielo despejado 23°C a 19°C

Juanacatlán

10:00 PM a 12:00 AM Cielo despejado 19°C a 16°C

El Salto

10:00 PM a 12:00 AM Cielo despejado 19°C a 17°C

Nueva zona de presión el sur de Oaxaca y Chiapas

Por último, según reportó hoy el SMN, en punto de las 06:00 horas, la zona de baja presión localizada a 540 kilómetros al sursuroeste de Punta Maldonado, en el estado de Guerrero, mantuvo 20% su probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y 70% en 7 días.

Con información del SMN, IAM, y Meteored.

