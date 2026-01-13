¿Cuándo comenzará la entrega de tarjetas Única "Al Estilo Jalisco" y dónde recogerlas?

El día de ayer, lunes 12 de enero, dio inicio el proceso de prerregistro para obtener la Tarjeta Única "Al Estilo Jalisco", la cual permitirá viajar en el transporte público pagando solo 11 pesos por traslado, además de integrar programas sociales y servicios financieros.

Pese a las fallas que se registraron en el sistema, durante las primeras tres horas se reportaron más de 50 mil solicitudes en línea, a través del portal: https://tarjetaunica.jalisco.gob.mx/ .

En conferencia de prensa, el secretario de la Hacienda Pública del Gobierno de Jalisco, Luis García Sotelo, destacó que la herramienta apuesta por la inclusión financiera, ya que atenderá al sector de la población que actualmente no tiene acceso a servicios bancarios formales:

“El 46 por ciento de la población adulta en Jalisco no tiene acceso a un crédito y más del 45 por ciento no utiliza ningún tipo de financiamiento, ni formal ni informal (...) Por el simple hecho de ser jalisciense, se tenga derecho a una cuenta de débito y a integrarse al sistema financiero mexicano de manera fácil y sencilla, sin referencias de capacidad de pago”, señaló.

La cuenta bancaria no tendrá comisión por apertura ni anualidad, y contará con respaldo internacional Visa, además de operar a través de una plataforma fintech administrada por Broxel.

“La Tarjeta Única permitirá generar historial bancario y, con el tiempo, acceder a microcréditos y otros servicios financieros”, agregó.

¿Cuándo comienza la entrega de tarjetas "Al Estilo Jalisco"?

Autoridades gubernamentales informaron que la entrega de tarjetas comenzará a partir del próximo lunes 19 de enero para las personas que completen el prerregistro de manera exitosa. En esta primera etapa, se contempla la entrega en 12 módulos en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) y municipios con pago electrónico en el transporte público, en un horario de 8:00 a 20:00 horas.

Tras haber ingresado su información en el sitio web oficial para el trámite de la tarjeta, se llevará a cabo un proceso de validación que puede durar hasta una semana. Una vez concluido, el interesado recibirá un mensaje para agendar la cita para recoger la tarjeta. Al módulo asignado deberá asistir con una copia de su INE y el acuse de recibo (3 páginas) proporcionado durante el proceso.

En Guadalajara se habilitarán tres módulos, en el Parque San Jacinto, ubicado en Av. San Jacinto S/N, colonia San Andrés; la Estación de los Dos Templos, en el cruce de Av. 16 de Septiembre y la Calzada Revolución, la y la Unidad Deportiva López Mateos, en Av. Cristóbal Colón #2189, en la colonia Colón Industrial.

En San Pedro Tlaquepaque se instalarán dos módulos, en Expo Ganadera, en Calzada Huascato #915 en la colonia El Álamo, y la Estación Central Nueva, ubicada en Av. de las Torres #483.

En Zapopan operarán dos módulos, en la Unidad Zapopan Centro, en la colonia El Capullo, y la Unidad Administrativa Las Águilas, sobre Av. López Mateos Sur, en la colonia La Calma; mientras que en Tlajomulco de Zúñiga habrá un módulo en el CAT del Valle, ubicado en Av. Concepción #6125, en la colonia Santa Cruz del Valle.

Al interior del estado, los módulos se ubicarán en Lagos de Moreno, Puerto Vallarta, Zapotlán El Grande y Tepatitlán de Morelos.

En Lagos de Moreno, se instalará en Palacio Municipal, en la calle Benito Juárez, esquina con Francisco González León, en la Zona Centro; mientras que en Puerto Vallarta se habilitará en el DRSE Costa Sierra Occidental, en Av. de los Grandes Lagos #236, en la colonia Fluvial Vallarta.

En Zapotlán El Grande, se ubicará en UNIRSE SUR, en calle General Manuel M. Diéguez Lara #134, en la colonia Centro, mientras que en Tepatitlán de Morelos, se instalará en UNIRSE, con domicilio en Jardín Alteño #223, en la colonia Jardines del Real.

En el caso del módulo ubicado en Tepatitlán de Morelos, la atención iniciará el 9 de febrero, conforme al calendario de operación establecido para esta primera etapa.

¿Qué ofrece la Tarjeta Única "Al Estilo Jalisco"?

Moverte a través de todo el sistema de transporte público y acceder a la tarifa de 11 pesos

Acceder a los apoyos del Gobierno de Jalisco

Descuentos en multas y recargos

Inscribirte y contar con el Seguro Médico Al Estilo Jalisco

Suscribirte al sistema de Mi Bici

También se puede acceder a servicios financieros como:

Retirar efectivo en cualquier cajero automático de la RED

Recibir remesas de manera fácil y segura

Posibilidad de acceder a créditos revolventes

Ingresar dinero a más de 28 mil establecimientos afiliados

Pagar servicios y comprar en millones de comercios físicos y digitales

Ingresar dinero en un componente de ahorro con 10% de rendimiento anual y liquidez total

Contar con la Tarjeta Única no implica el acceso a programas sociales o apoyos gubernamentales; los apoyos se otorgan conforme a la convocatoria publicada por la dependencia correspondiente y sus reglas de operación.

