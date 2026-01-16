El Festival del Café, Chocolate y Vino regresa con su quinta edición este 17 y 18 de enero de 2026 en Chapala, consolidándose como uno de los eventos gastronómicos y culturales más esperados de la región. La cita será en el Malecón de Ajijic, Jalisco, en un horario de 10:00 a.m. a 9:00 p.m., con entrada gratuita para todo el público.

El gobierno de Chapala, encabezado por el presidente municipal Alejandro Aguirre Curiel, extiende una cordial invitación a este evento en el Pueblo Mágico de Ajijic, a la orilla del Lago de Chapala. El festival promete un fin de semana lleno de actividades que combinan sabor, cultura y bienestar, todo en un ambiente propicio para el disfrute familiar.

Año con año, el evento evoluciona y suma nuevas experiencias para visitantes locales, nacionales e internacionales.

También, Ajijic ofrece una amplia oferta de hoteles para que los visitantes puedan quedarse una noche y disfrutar los dos días del festival. Consulta la oferta en la página https://hotelesriberachapala.com.

Año con año, el evento evoluciona y suma nuevas experiencias para visitantes locales, nacionales e internacionales. ESPECIAL

Oferta del Festival

Más de 100 expositores de café, chocolate, vino, productos gourmet y artesanales.

Degustaciones y venta directa con productores y marcas especializadas.

Ambiente cultural y turístico ideal para recorrer Ajijic y sus alrededores.

Experiencias especiales

Además del acceso gratuito al festival, los asistentes podrán disfrutar de experiencias exclusivas con costo adicional y cupo limitado, entre ellas:

Catas guiadas de vino.

Taller de chocolate.

Clase especial de pilates.

Recorridos a caballo con cata de vinos.

Estas actividades están diseñadas para brindar un acercamiento más profundo a los sabores, el bienestar y el entorno natural de Ajijic.

Reservaciones

Para asegurar su lugar en las experiencias especiales, se recomienda registrarse con anticipación en la página oficial del festival www.festivaldelcafechocolateyvino.com.

La cita será con entrada gratuita para todo el público. ESPECIAL

Objetivos del Festival del Café, Chocolate y Vino

El festival busca fomentar el consumo de productos locales y artesanales, promoviendo así la economía regional.

Asimismo, tiene como meta impulsar el turismo gastronómico y cultural en Ajijic.

Finalmente, su propósito es generar vivencias que unan a los asistentes con la esencia (sabor, tradición y estilo de vida) del Pueblo Mágico.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF