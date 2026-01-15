Jueves, 15 de Enero 2026

Pensión IMSS: este es el calendario OFICIAL de pagos para todo el 2026

Conoce aquí el calendario oficial de pagos 2026 para los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social y los meses en los que habrá retrasos en los depósitos

Por: El Informador

De acuerdo con el calendario oficial de pagos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), los depósitos continuarán efectuándose durante los primeros días del mes. ESPECIAL/Canva

El comienzo del 2026 también representa el inicio de un nuevo periodo de pagos a pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), los cuales se dispersarán mensualmente, en las fechas indicadas en el calendario oficial.

Con este calendario, los derechohabientes tienen la posibilidad de conocer con exactitud las fechas en las que se verán reflejados sus pagos, información que les permite, además, organizar sus finanzas personales.

¿En qué meses los pagos de la Pensión IMSS se retrasarán?

De acuerdo con el calendario oficial de pagos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), los depósitos continuarán efectuándose durante los primeros días del mes al que corresponden, no obstante, en algunas circunstancias, los pagos pueden aplazarse unos días.

El retraso en los depósitos puede deberse a que el primer día del mes cae en fin de semana o en una jornada festiva reconocida por la Ley Federal del Trabajo (LFT) como de descanso obligatorio, por lo que los bancos detienen sus actividades.

De este modo, en el 2026 los meses con ligeros retrasos para los pagos son enero, febrero, marzo, mayo, agosto y noviembre.

Calendario oficial de pagos de la Pensión IMSS 2026

  • Viernes 2 de enero
  • Martes 3 de febrero
  • Lunes 2 de marzo
  • Miércoles 1 de abril
  • Lunes 4 de mayo
  • Lunes 1 de junio
  • Miércoles 1 de julio
  • Lunes 3 de agosto
  • Martes 1 de septiembre
  • Jueves 1 de octubre
  • Lunes 2 de noviembre
  • Martes 1 de diciembre
Calendario oficial de pagos de la Pensión IMSS 2026. ESPECIAL/IMSS 
¿Qué hacer si la Pensión IMSS no llega?

En caso de no recibir el depósito de la pensión en la fecha indicada en el calendario oficial del Instituto Mexicano del Seguro Social o necesitar aclaraciones sobre diferencias en el monto del pago mensual, puedes llamar al 800 623 23 23 (opción 3) o acudir directamente a tu Unidad de Medicina Familiar (UMF) o Subdelegación para reportar el problema.

