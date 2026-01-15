Pensión IMSS: este es el calendario OFICIAL de pagos para todo el 2026

El comienzo del 2026 también representa el inicio de un nuevo periodo de pagos a pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), los cuales se dispersarán mensualmente, en las fechas indicadas en el calendario oficial.

Con este calendario, los derechohabientes tienen la posibilidad de conocer con exactitud las fechas en las que se verán reflejados sus pagos, información que les permite, además, organizar sus finanzas personales.

Te puede interesar: Beca Rita Cetina: Prometen PAGO TRIPLE para estos beneficiarios en 2026

¿En qué meses los pagos de la Pensión IMSS se retrasarán?

De acuerdo con el calendario oficial de pagos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), los depósitos continuarán efectuándose durante los primeros días del mes al que corresponden, no obstante, en algunas circunstancias, los pagos pueden aplazarse unos días.

El retraso en los depósitos puede deberse a que el primer día del mes cae en fin de semana o en una jornada festiva reconocida por la Ley Federal del Trabajo (LFT) como de descanso obligatorio, por lo que los bancos detienen sus actividades.

De este modo, en el 2026 los meses con ligeros retrasos para los pagos son enero, febrero, marzo, mayo, agosto y noviembre.

Calendario oficial de pagos de la Pensión IMSS 2026

Viernes 2 de enero

Martes 3 de febrero

Lunes 2 de marzo

Miércoles 1 de abril

Lunes 4 de mayo

Lunes 1 de junio

Miércoles 1 de julio

Lunes 3 de agosto

Martes 1 de septiembre

Jueves 1 de octubre

Lunes 2 de noviembre

Martes 1 de diciembre

Calendario oficial de pagos de la Pensión IMSS 2026. ESPECIAL/IMSS

¿Qué hacer si la Pensión IMSS no llega?

En caso de no recibir el depósito de la pensión en la fecha indicada en el calendario oficial del Instituto Mexicano del Seguro Social o necesitar aclaraciones sobre diferencias en el monto del pago mensual, puedes llamar al 800 623 23 23 (opción 3) o acudir directamente a tu Unidad de Medicina Familiar (UMF) o Subdelegación para reportar el problema.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB