Joven es lesionado tras resistirse a un intento de asalto en Zapopan

La tarde de este viernes se registró el intento de asalto a un joven que se encontraba en una plaza comercial de la avenida Patria, ubicada entre la avenida Acueducto y Paseo Real Acueducto, en las inmediaciones del fraccionamiento Puerta de Hierro de Zapopan.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 13:00 horas. De acuerdo con los reportes policiales de la Comisaría de Zapopan, el joven, de 20 años de edad, refirió que se encontraba en un café de la plaza comercial ya citada, donde un sujeto habría intentado robarle, al parecer, su reloj de alta gama, sin embargo, se resistió al asalto.

De manera inmediata el joven pidió ayuda, por lo cual el valet parking del establecimiento lo ayudó a trasladarse hasta su vehículo, para ser trasladado posteriormente a un puesto de socorros a recibir atención médica.

Tras el hecho, el joven presentó una herida de bala, entrada por salida, en el costado izquierdo del abdomen, misma que no pone en riesgo su vida, informó la Policía de Zapopan.

Sobre el causante solo se supo que se dio a la huida en una motocicleta color negro. Los hechos deberán ser investigados por el Ministerio Público de la Fiscalía de Jalisco, incluyendo el análisis de las videograbaciones de la zona, para dar con el paradero del causante.

