Debido a que desde el pasado lunes la plataforma para el prerregistro de la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco del Gobierno de Jalisco presentó errores, el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora, informó que todos los trámites que hayan quedado inconclusos podrán continuarse de manera presencial

Entre las fallas detectadas durante el registro de la tarjeta se encuentran la imposibilidad de avanzar a la etapa de carga de las imágenes de la credencial del INE, así como mensajes de la plataforma que indican que la CURP ya cuenta con un registro previo , aun cuando esto no haya ocurrido.

Sin embargo, para llegar a estos pasos, la plataforma previamente debió arrojar un código, el mismo que se le hizo llegar a la persona usuaria mediante mensajería SMS a su teléfono celular. El código debe comenzar con las letras JAL seguidas de una serie de ocho números.

Es precisamente este folio con el cual las personas que no puedan avanzar con su trámite a través de la plataforma de registro pueden acercarse a cualquiera de los 30 módulos presenciales que ya se han establecido en distintos puntos de la ciudad.

"Cuando se satura, la plataforma te deja la mitad de la inscripción, pero te da un folio. A partir de ahí, tú puedes seguir con tu prerregistro y con ello, tener el registro en algún momento posterior. También es posible ir a los módulos a que te ayuden y le den seguimiento a tu trámite con ese folio", explicó el Secretario General de Gobierno.

Recordó que en los módulos hay personal para atender a las personas desde el inicio del trámite, y destacó que, en solo 24 horas, se hubiera tenido un registro de 100 mil personas, cuando la meta era de por lo menos 20 mil.

"Desde el primer día la gente mostró interés y eso es de agradecerle a los ciudadanos la confianza en el Gobierno de Jalisco, y yo creo que eso es algo importante", destacó Zamora Zamora.

Las personas que ya lograron hacer su preregistro de la tarjeta mediante la plataforma recibirán un mensaje que señala que el proceso inicial puede tardar hasta una semana , por lo que recomiendan a la ciudadanía mantenerse alerta de los medios de contacto compartidos (correo electrónico, teléfono celular y teléfono fijo), para conocer el siguiente paso en el trámite.

"Estamos validando tu información. El proceso de validación podría durar hasta una semana. Una vez que hayamos concluido este proceso te enviaremos más información", señala la página.

El prerregistro para la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco solo puede realizarse a través del portal tarjetaunica.jalisco.gob.mx, así como en los 30 módulos dispuestos para este fin. Cualquier otra forma de registro, por el momento, puede representar algún riesgo de fraude.

Módulos para realizar el prerregistro a la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco

Estos son los módulos disponibles, los cuales brindan atención especial a personas de la tercera edad y a personas con discapacidad:

● Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos (Ineejad)

- José Guadalupe Zuno Hernández 2091, colonia Obrera, Guadalajara.

- Avenida Chapultepec esquina con José Guadalupe Zuno Hernández, colonia Americana, Guadalajara.

● Secretaría de Igualdad Sustantiva Entre Mujeres y Hombres (SISEMH)

- Miguel Blanco 883, Zona Centro, Guadalajara.

- José Guadalupe Zuno 2315, colonia Americana,Guadalajara.

● Centros de Justicia para las Mujeres

- Oficinas Centrales, en avenida Federalismo 1524, col Mezquitán, Guadalajara.

- Álvaro Alcázar 5869, colonia Jardines Alcalde Guadalajara

- Benjamín Cerda 778, colonia Parques de la Victoria, San Pedro Tlaquepaque.

- Distrito Federal 175, colonia Chulavista, Tlajomulco de Zúñiga.

● Universidad Tecnológica de Jalisco (UTJ)

Calle Luis J. Jiménez 577, colonia Primero de Mayo, Guadalajara.

● Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco (COBAEJ)

- Camino Real a Colima 3815, colonia Balcones de Santa María, San Pedro Tlaquepaque.

- Avenida Copalita 20, colonia Lomas de San Gonzalo, Zapopan.

- David Roldan 40, colonia La Laja, Zapotlanejo.

- Tlajomulco de Zúñiga S/N, colonia Jalisco IV Sección, Tonalá.

- Calle Antonio Caso 199, colonia Basilio Vadillo, Tonalá.

- Paseo de los Naranjos S/N. colonia Mesa de los Ocotes, Zapopan.

- Camino a la Piedra 87, colonia Álvaro Obregón, San Pedro Tlaquepaque.

- Constitución 10, colonia San Sebastián El Grande, Tlajomulco de Zúñiga.

- Callejón Zúñiga S/N, colonia San Miguel Cuyutlán, Tlajomulco de Zúñiga.

- Avenida Primavera 315, El Ranchito.

- Margarita Maza de Juárez S/N, colonia Rinconada del Auditorio, Zapopan.

- Puerto Salina Cruz 1818, entre calles Puerto Lobo y Puerto Altamira, colonia Miramar, Zapopan.

- Ciudad Judicial Estatal, en avenida Periférico Poniente Manuel Gómez Morín 7255, colonia Bajío II, Zapopan.

- Avenida Fray Antonio Alcalde 1351, Edificio C, colonia Miraflores, Guadalajara.

● Fideicomiso para la Administración del Programa de Desarrollo Forestal del Estado de Jalisco (Foprodefo)

- Calle Bruselas 626 interior 3, colonia Moderna, Guadalajara.

● Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco (Secturjal)

- Paseo Degollado 105, Zona Centro, Guadalajara.

● Fondo Ambiental de Jalisco (Fepaj)

- Avenida La Paz 2114, colonia Americana, Guadalajara.

● Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (Code)

- Boulevard Marcelino García Barragán 1820, colonia Atlas, Guadalajara.

● Recaudadora 00

- Ramón Corona 65, Zona Centro, Guadalajara.

● Recaudadora 003

- Avenida Circunvalación y Artesanos Oblatos, colonia Oblatos, Guadalajara.

● Recaudadora 005

- Avenida Circunvalación División del Norte S/N, colonia Jardines Alcalde, Guadalajara.

● Recaudadora 114

- Calle Ramón Corona 356, Zona Centro, Zapopan.

● Recaudadora 133

- Unidad Administrativa Las Águilas, avenida López Mateos Sur 5150, colonia Las Águilas, Zapopan.

XP