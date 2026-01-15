Los programas del Gobierno Federal dirigidos a estudiantes en México, incluida la Beca Rita Cetina, están a poco tiempo de retomar sus pagos tras el periodo vacacional de invierno. Mientras muchos se encuentran a la espera del calendario de pagos de febrero 2026, las autoridades confirmaron que algunos beneficiarios recibirán pago triple.

La Beca Rita Cetina es uno de los programas sociales implementados durante los primeros meses de la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de disminuir los niveles de deserción escolar por falta de recursos económicos.

Este apoyo es universal, lo que quiere decir que todos los alumnos de educación básica —preescolar, primaria y secundaria— que estudien en una escuela pública podrán recibirla, aunque el monto varía según el nivel de estudios.

Los primeros en formar parte de la Beca Rita Cetina fueron los estudiantes de secundaria, quienes reciben un pago de mil 900 pesos bimestrales (a excepción del de julio-agosto por el periodo vacacional), y 700 pesos por cada estudiante adicional proveniente de la misma familia.

¿Qué beneficiarios las Becas Benito Juárez recibirán pago triple en enero?

Los beneficiarios de la Beca Rita Cetina que se inscribieron al programa en septiembre y octubre del año pasado, y que recojan su tarjeta de pagos durante el presente mes de enero, recibirán un pago triple.

Así lo informó por medio de redes sociales el coordinador Nacional de Becas, Julio César León Trujillo.

Este depósito, de por lo menos 5 mil 700 pesos, reflejará los pagos correspondientes a los bimestres de:

Septiembre y octubre de 2025

Noviembre y diciembre de 2025

Enero y febrero de 2026

Se recomienda estar al pendiente de la fecha y el lugar en el que debes recoger tu tarjeta del Banco del Bienestar, para evitar contratiempos o retrasos en el proceso.

Aquellas familias que hayan registrado a sus hijas o hijos al programa de la Beca Rita Cetina, y sea más de una o un menor de nivel básico, podrían recibir más de los 5 mil 700 pesos.

Asimismo, tras este depósito triple, se espera que las y los beneficiarios se incorporen al calendario normal de pagos en el bimestre de marzo-abril de 2026.

El beneficio del pago triple también aplicará a los nuevos beneficiarios de la Beca Benito Juárez, dirigida a estudiantes de educación media superior, que recojan su tarjeta bancaria este mes.

