Qué hacer en Guadalajara del 16 al 18 de enero: Cine, conciertos, teatro y más

El aburrimiento, la fatiga y el desgano son estados que Guadalajara simplemente no conoce. La ciudad se reinventa semana a semana para ofrecer planes llenos de diversión, cultura y entretenimiento, gracias a la amplia variedad de actividades y eventos que se realizan constantemente en distintos puntos de la metrópoli.

No es casualidad que la capital de Jalisco sea considerada uno de los destinos urbanos más atractivos del país. En cada rincón hay música, arte, gastronomía y experiencias que invitan a salir y disfrutar, ya sea en solitario, en familia, con amigos o en pareja.

Ya sea que prefieras planes relajados o experiencias más intensas, Guadalajara siempre tiene algo para todos los gustos: desde eventos culturales y funciones al aire libre hasta conciertos, teatro y encuentros deportivos.

Y este fin de semana, la Perla Tapatía a rranca la segunda mitad de enero con una agenda especialmente cargada de opciones imperdibles. Para quienes aún no definen su plan, la ciudad ofrece una combinación perfecta de cine, música, deportes y espectáculos.

¿Qué hacer en Guadalajara este fin de semana?

La Muestra Internacional de Cine de la Cineteca FICG continúa siendo una de las opciones culturales más atractivas de la ciudad. Este encuentro cinematográfico se llevará a cabo del viernes 16 al martes 28 de enero, con funciones en distintos horarios, en la Cineteca FICG , ofreciendo una cuidada selección de cine internacional para los amantes del séptimo arte.

Para quienes buscan una experiencia musical íntima, el Concierto Candlelight: Tributo a Adele s e realizará el viernes 16 de enero a las 19:00 horas en Palcco , donde la música de la cantante británica será reinterpretada a la luz de las velas, creando una atmósfera única.

Ese mismo viernes 16 de enero, a las 19:00 horas, Palcco también será sede de Candlelight: El Señor de los Anillos, un concierto que transportará al público al universo de la saga a través de sus temas más emblemáticos.

El fútbol se hace presente el sábado 17 de enero con el partido de la Liga MX 2026 entre Chivas de Guadalajara y Querétaro, que se disputará a las 17:00 horas en el Estadio Akron , una cita imperdible para la afición rojiblanca.

La música alternativa tomará fuerza con el concierto de Broker + Hip Horns, programado para el sábado 17 de enero a las 20:00 horas en el C3 Stage , donde ambas agrupaciones prometen una noche llena de ritmo y energía.

Los conciertos a la luz de las velas continúan con Candlelight: Las Cuatro Estaciones de Vivaldi, que se llevará a cabo el sábado 17 de enero a las 19:00 horas en Casa Xalisco , una propuesta ideal para los amantes de la música clásica.

El teatro musical también tiene su espacio con la obra Hoy No Me Puedo Levantar, que se presentará el sábado 17 de enero a las 21:00 horas en el Teatro Galerías , llevando al escenario los grandes éxitos de Mecano.

El aprendizaje llega de la mano de Connie Fuentes con su show “Haz lo que suceda: Logística y giras”, que se presentará el sábado 17 y domingo 18 de enero en el C3 Rooftop , en un espectáculo cargado de anécdotas y consejos para planear, producir y ejecutar eventos con éxito.

La música clásica brillará con el concierto de la Novena Sinfonía de Beethoven, programado para el domingo 18 de enero a las 19:00 horas en el Teatro Galerías , una cita imperdible para los amantes de las grandes obras.

El rock español llega a la ciudad con Leiva en concierto, que se llevará a cabo el domingo 18 de enero a las 19:00 horas en C4 Concertino House , prometiendo una noche llena de energía y grandes éxitos.

Muy cerca de Guadalajara, el Festival del Café, Chocolate y Vino de Ajijic se celebrará el sábado 17 y domingo 18 de enero, a partir de las 10:00 horas, en el Malecón de Ajijic , donde los asistentes podrán disfrutar de catas, talleres y diversas actividades gastronómicas.

La exposición “Transfiguraciones. La piel de tierra que vamos mudando” se presenta en el Museo Regional de la Cerámica de Tlaquepaque, donde el público podrá apreciar una propuesta artística que reflexiona sobre la transformación y la identidad. La muestra estará disponible hasta el 22 de marzo y podrá visitarse de manera gratuita este viernes, sábado y domingo de 11:00 a 17:00 horas.

Finalmente, el cine al aire libre ofrece funciones gratuitas para toda la familia en distintos puntos de la ciudad. El viernes 16 de enero, Lilo y Stitch se proyectará a las 19:45 horas en el Parque Alcalde, mientras que Enredados se exhibirá a la misma hora en el Parque Mirador Independencia.

El sábado 17 de enero, Hércules llegará al Parque Metropolitano a las 19:00 horas, y el domingo 18 de enero, Río se proyectará a las 19:00 horas en el Parque de las Niñas y los Niños.

