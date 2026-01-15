Inapam: este es el descuento con Aeroméxico para adultos mayores en 2026

La credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) permite a los individuos de edad avanzada acceder a múltiples beneficios, como descuentos en varios establecimientos, incluidas aerolíneas como Aeroméxico.Al obtener tarifas preferenciales, los adultos mayores pueden adquirir vuelos a destinos nacionales e internacionales contemplados dentro de la promoción, obteniendo la oportunidad de disfrutar de unas vacaciones sin desembolsar tanto dinero.Aeroméxico ofrece la oportunidad de adquirir vuelos con un 15% de descuento. Para acceder al beneficio, es necesario presentar la credencial Inapam al momento de la compra, si el movimiento se realiza de forma presencial en las Oficinas de Ventas de la aerolínea.La rebaja también puede solicitarse con un llamado al Call Center (55) 5133 4000. Estos canales de atención de la compañía son los únicos medios para acceder a la promoción.El descuento destinado a adultos mayores aplica en viajes sencillos y redondos, y es válido para todas las rutas nacionales e internacionales de Aeroméxico y Aeroméxico Connect contempladas en la promoción, en las siguientes tarifas públicas:Cabe decir que el descuento no puede emplearse junto con otras promociones y tampoco aplica para Grupos, paquetes Aeroméxico Vacations, tarifas en clase Básica ni en transacciones realizadas a través de la web aeromexico.com.Para conocer más sobre los términos y condiciones de la promoción puedes consultar el siguiente enlace: https://www.aeromexico.com/es-mx/promociones/descuento-inapam.Además de reducir el costo de boletos, Aeroméxico también ofrece otros beneficios para este sector de la población, como embarque prioritario y asistencia especial.Todos los mexicanos tienen la posibilidad de tramitar la credencial Inapam al cumplir 60 años de edad. Este procedimiento se realiza de forma presencial en los módulos de atención del instituto, que se encuentran en distintos puntos del país. Para ubicar el más cercano a tu domicilio debes acceder a la siguiente liga: https://www.gob.mx/inapam/acciones-y-programas/modulos-inapam-a-nivel-nacional.El horario de atención de los módulos Inapam es de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas.Para solicitar la credencial Inapam debes reunir los siguientes documentos para presentarlos en uno de los módulos del instituto donde se llevará a cabo el procedimiento:Persona de Contacto de EmergenciaRequisitos:Cada estado a nivel nacional, puede solicitar un requisito adicional.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB