Con el objetivo de que los tapatíos y visitantes del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) puedan disfrutar de las actividades de este martes 21 de octubre dentro de la edición 60 de las Fiestas de Octubre, las tres líneas del Tren Ligero extenderán su horario de servicio.

El anuncio fue publicado a través de redes sociales oficiales del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur), en un mensaje en que se reveló que los trenes en sus distintos derroteros estarán operando hasta la 1:00 a.m. del miércoles 22 de octubre, por lo que los visitantes a las Fiestas de Octubre podrán desplazarse con tranquilidad luego de pasar una tarde y noche amena en el Palenque o en los distintos atractivos de entretenimiento que ofrecen las Fiestas.

Este martes, se llevará a cabo el concierto de Jorge Medina y Josi Cuen en el Palenque de las Fiestas de Octubre. Mientras que en el Auditorio Benito Juárez se presentará Grupo Pesado, uno de los grandes atractivos de la cartelera para esta edición 60 de las Fiestas.

Mi Macro Periférico también extenderá su horario de servicio

De igual forma, la Secretaría de Transporte de Jalisco anunció que Mi Macro Periférico también ampliará sus horarios de servicio.

La Ruta 1, que va de Periférico Norte a Periférico Belenes tendrá las siguientes salidas:

11:50 p.m.

0:10 a.m.

0:30 a.m.

0:50 a.m.

La Ruta 2, que va de Periférico Norte a Tonalá Centro tendrá las siguientes salidas:

0:00 a.m.

0:20 a.m.

0:40 a.m.

1:00 a.m.

