¿Cuántos millones de turistas se esperan en Guadalajara por el Mundial 2026?

La Perla Tapatía se alista para vivir la mayor transformación logística e inmobiliaria de su historia reciente debido a su rol como sede oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026: en medio de críticas por el blindaje en el Centro Histórico, el arribo de turistas ya comenzó a sentirse y esto, claro, dio inicio a un ambiente festivo y futbolero entre todos los tapatíos.

¿Qué dijo Salvador Zamora sobre el número de turistas esperados para el Mundial 2026?

De acuerdo con Salvador Zamora, secretario de comunicación de Jalisco, Guadalajara prevé recibir la visita de hasta tres millones de turistas, combinando aficionados nacionales y extranjeros con boleto para los partidos, así como viajeros sin entradas que acudirán exclusivamente a experimentar el ambiente festivo de la justa deportiva internacional.

“Esperamos recibir a 3 millones de visitantes durante el periodo mundialista, quienes encontrarán en Jalisco un estado moderno, seguro y con la hospitalidad que nos caracteriza. Viviremos un Mundial al estilo Jalisco, con coordinación interinstitucional y orgullo por nuestras tradiciones”, expresó el funcionario.

Esta oleada turística inyectará un dinamismo comercial sin precedentes a sectores clave de la economía de Jalisco, como el hotelero, el restaurantero, las plataformas de hospedaje digital y los servicios de transporte multimodal. No obstante, semejante concentración de personas también plantea un reto operativo monumental para el Gobierno del Estado, el cual coordina un esquema de blindaje de última hora con el propósito de garantizar la integridad de los visitantes y mantener la paz social en toda la región urbana.

El plan de seguridad de la FIFA: ¿Cómo protegerán a los millones de aficionados?

Para gestionar este flujo multitudinario y evitar incidentes mayores, las fuerzas de seguridad pública de los tres niveles de gobierno estructuraron un megaoperativo de vigilancia que ya recibió el aval técnico de los inspectores de la FIFA. La estrategia involucra de manera directa a 15 mil efectivos de la Guardia Nacional, la Policía Estatal de Jalisco, las comisarías de Guadalajara y Zapopan, además de personal de seguridad privada especializado en control de eventos masivos.

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Este contingente de agentes del orden implementará un esquema de protección por anillos alrededor de los puntos neurálgicos de la urbe. Los perímetros incluirán el uso de helicópteros de patrullaje aéreo permanente, torres de vigilancia conectadas a las plataformas del Escudo Urbano C5 y centros de mando móviles ubicados en las principales avenidas que conducen al recinto deportivo de Zapopan. La prioridad de este despliegue radica en prevenir delitos patrimoniales, agilizar el tránsito vehicular y ofrecer orientación inmediata a los turistas que dominen idiomas distintos al español.

El filtro de la "última milla": 20 puntos de revisión en el Estadio Guadalajara

El Estadio Guadalajara, que albergará cuatro encuentros oficiales de la fase de grupos del Mundial, sufrirá modificaciones radicales en sus mecánicas habituales de acceso. El comité organizador local implementará el protocolo de seguridad denominado "última milla", el cual consiste en un cerco de exclusión peatonal absoluta en las vialidades que circundan el inmueble de Zapopan, impidiendo el paso de cualquier vehículo motorizado que no posea una acreditación oficial expedida por la FIFA.

A lo largo de este perímetro de exclusión, las autoridades viales distribuirán 20 puntos de control y revisión estratégica. En estos filtros preliminares, el personal de seguridad inspeccionará las pertenencias de los aficionados y validará la autenticidad de los códigos digitales de acceso mediante escáneres ópticos . Una vez superada esta primera aduana, los fanáticos avanzarán a pie hacia un segundo filtro de seguridad ubicado en las explanadas y torniquetes de ingreso final al estadio, garantizando que ninguna persona sin un boleto electrónico previamente autenticado pueda aproximarse a la infraestructura deportiva.

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Plaza Liberación y el Fan Fest: El epicentro alterno de la afición mundialista

¿Qué sucederá con aquellas personasque no consiguieron boletos para presenciar los juegos dentro del estadio? El Gobierno de Guadalajara, en alianza con los patrocinadores oficiales de la FIFA, habilitará un espacio masivo de recreación conocido como el FIFA Fan Fest en el corazón histórico de la ciudad, específicamente sobre la explanada de la Plaza Liberación.

Los organizadores prevén que esta zona reciba una afluencia diaria de entre 40 mil y 50 mil personas, quienes se concentrarán de forma gratuita para observar las transmisiones en vivo de los 104 partidos del torneo a través de pantallas gigantes de alta definición. Este punto urbano contará con un cerco de seguridad independiente, módulos de asistencia médica de emergencia, áreas de experiencias gastronómicas locales y actividades culturales interactivas destinadas a canalizar la derrama económica hacia los comercios establecidos en el Centro Histórico tapatío.

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¿Cuántos partidos oficiales del Mundial 2026 se jugarán en el Estadio Guadalajara?

El Estadio Guadalajara será el escenario de cuatro compromisos de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026. Entre estos encuentros destaca la participación de la Selección Nacional de México, que disputará su segundo partido de la primera ronda frente a su afición en la capital del estado de Jalisco.

¿Se requerirá alguna identificación especial además del boleto para entrar al estadio en Guadalajara?

Sí. Siguiendo los lineamientos internacionales de la FIFA, todos los asistentes deberán tramitar y portar de manera digital o física su identificación oficial de aficionado (Fan ID o equivalente), además de presentar su código QR de boleto electrónico en los 20 puntos de control instalados en los alrededores del estadio.

JM