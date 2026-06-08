Las donitas del centro: el tradicional postre de Guadalajara que debes probar en este Mundial 2026

Si viajas a Guadalajara por el Mundial 2026, no debes dejar pasar la oportunidad de probar las famosas donitas del centro, una de las joyas culinarias más antiguas que puedes encontrar en la ciudad. Un misterioso postre que aún muchos no logran comprender: cómo su fuerte olor contrasta con su delicioso sabor, al que tanto tapatíos como turistas muchas veces no se pueden resistir.

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Las donitas del centro, el postre favorito de los tapatíos

Este postre es de los favoritos de los tapatíos desde 1947. Cabe destacar que su receta es secreta, razón por la que se diferencian de otras por su sabor exquisito. No obstante, se sabe que su característico sabor proviene del aceite de coco que desprenden cuando están recién hechas.

A pesar de que la receta es un secreto, a diferencia de otras donas tradicionales, estas no llevan tanta azúcar; son más sencillas, pequeñas y “bonitas”. Su olor es tan característico que se puede percibir a varias cuadras de distancia. Como dato extra, el sabor de las donitas del centro se puede disfrutar más si se comen recién hechas.

¿Cuánto cuestan las donitas del centro de Guadalajara?

Las deliciosas y apestosas donitas del centro cuestan 45 pesos por bolsa y las puedes encontrar en el Centro Histórico de Guadalajara, en la calle C. Pedro Loza 21.

Si vas al centro de Guadalajara, no olvides pasar por tus donitas del centro, un postre tan peculiar por el que también se conoce a la Perla Tapatía y que, una vez más, demuestra que los postres de nuestra emblemática ciudad son dignos de saborear.

¿Cuánto cuestan las donitas del centro de Guadalajara?

Las deliciosas y apestosas donitas del centro cuestan aproximadamente 45 pesos por bolsa y las puedes encontrar en el Centro Histórico de Guadalajara, en la calle C. Pedro Loza 21.

En este Mundial 2026, si vas al centro de Guadalajara, no olvides pasar por tus donitas del centro, un postre tan peculiar por el que también se conoce a la Perla Tapatía y que, una vez más, demuestra que los postres de nuestra emblemática ciudad son dignos de saborear.

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