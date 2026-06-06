De cara a la Copa del Mundo, Verde Valle ha experimentado una de las remodelaciones más importantes de su historia. El tradicional centro de entrenamiento de Chivas fue renovado para convertirse en la sede de preparación de la selección de Corea del Sur durante su estancia en Guadalajara, cumpliendo con los estrictos estándares establecidos por la FIFA para recibir a una selección participante en el torneo.

Las obras realizadas no solo tienen como objetivo atender las necesidades de la justa mundialista, sino también dejar una infraestructura moderna y funcional que beneficie a Chivas en los próximos años .

Entre las principales adecuaciones destaca la instalación de dos canchas híbridas de última generación, certificadas por la FIFA y con las mismas características de césped que actualmente tiene el Estadio Guadalajara. Estas superficies permitirán a la selección asiática entrenar en condiciones similares a las que encontrará durante sus partidos oficiales.

La renovación también incluyó mejoras en áreas operativas y espacios destinados al trabajo diario de futbolistas, entrenadores y personal de apoyo. Además, se modernizaron zonas de recuperación, vestidores y áreas de servicio para garantizar las mejores condiciones durante la concentración mundialista .

Uno de los apartados que recibió especial atención fue el destinado a los medios de comunicación. Verde Valle contará con dos espacios para la cobertura de la prensa internacional, así como con una sala de prensa denominada “Korea House” y un área de trabajo especialmente acondicionada para periodistas y equipos de comunicación que seguirán de cerca las actividades de la selección surcoreana.

A ello se suman mejoras en conectividad, infraestructura tecnológica y logística, elementos indispensables para la operación de una selección nacional durante una competencia de alcance global.

El propietario de Chivas destacó que estas inversiones representan mucho más que una preparación para el Mundial , ya que se convertirán en un beneficio permanente para el desarrollo deportivo de la institución.

La modernización de Verde Valle forma parte de una serie de proyectos vinculados a la Copa del Mundo que también incluyen las adecuaciones realizadas en el Estadio Guadalajara, uno de los inmuebles que albergará partidos del torneo.

Más allá de su función como sede temporal para el conjunto asiático, la transformación de Verde Valle representa una inversión a largo plazo para Chivas. Las nuevas instalaciones fortalecerán el trabajo de los equipos del club y consolidarán al complejo como uno de los centros de entrenamiento más modernos y completos del futbol mexicano.

Así, mientras Guadalajara afina los últimos detalles para recibir su primera Copa del Mundo, Verde Valle se prepara para escribir un nuevo capítulo en su historia, uno que dejará huella mucho después de que concluya la justa mundialista.

SV